Има истории, които не просто се разказват, a се носят като аромат, като песен, като тихо докосване. Историята на Садако Сасаки е точно такава. Садако е едно от хилядите деца, белязани от атомната бомбардировка над Хирошима. Но вместо да остави света да я запомни само като жертва, тя го докосва с нещо много по-крехко — хартиени жерави, сгънати с надежда, упорство и детска вяра.

В Хирошима и Нагасаки били взривени втората и третата ядрена бомба, което и до днешни дни остава единственото бойно използване на ядрено оръжие.

Снимка: Istock.com

Легендата за хиляда жерави

В Япония вярват, че ако сгънеш хиляда хартиени жерави, небето ще чуе желанието ти. За Садако Сасаки това желание е било простичко и съкровено - да оздравее и да се върне към любимото си бягане. Животът й бил съвсем различен, докато след бомбата над Хирошима, лекарите не й поставят диагноза левкемия, причинена от радиацията. Малко след емпоционалния удар от тази новина, Садако решава, че няма да се предаде. И започва едно мъничко и простичко действие, упорито и всеки ден - започва да сгъва листчета хартия. Тях превръща в жерави, а всеки жерав превръща в молитва - като писмо до бъдещето и опит да задържи живота в ръцете си. Моли се да оздравее и искрено вярвала в това.

Садако и хилядата хартиени жерави

Книгата „Садако и хилядата хартиени жерави“ разказва, че момичето успяло да направи 644 фигурки. През цялото време родителите й повтаряли да спре, да не се преуморява и да си почива повече. Тя обаче била толкова убедена в силата на това поверие, че дори когато се чувствала съвсем слаба и изтощена, продължавала да сгъва.

Според брат ѝ Масахиро тя е сгънала около 1450 жерави и продължавала да сгъва дори когато пръстите ѝ вече едва се движели.

След смъртта ѝ приятели и съученици събират писма и дарения, за да издигнат паметник — не просто за Садако, а за всички деца, загинали от последиците на бомбата.

Днес статуята ѝ в Мемориала на мира в Хирошима изобразява момиче с протегнати ръце и жерав. Символиката е силна - тя продължава да дава надежда на света. В основата на статуята пише: „Това е нашият вик. Това е нашата молитва. Мир на Земята.“

Снимка: Istock.com

Историята на Садако продължава да вълнува и до днес

Садако не е просто дете от миналото. Тя сгъва не просто хартия, а трансформира смелост. Всяка фигурка е била нейният начин да каже: „Аз съм тук. Аз вярвам.“ Това е нейният начин да превръща болката в нещо красиво. Хартиените жерави са изкуство, родено от страдание. Те показват, че дори в най-тъмните моменти човек може да създава красота и че творчеството е форма на оцеляване.

Жеравите на Садако са дарявани на музеи и мемориали по целия свят - от Ню Йорк до Пърл Харбър. Те са малки, крехки, но носят огромно послание: мирът започва от човешката история, не от политическите решения.

Снимка: Istock.com

Садако не успява да победи болестта си, но побеждава времето. Нейните хартиени жерави продължават да летят - има ги в музеи, историята се разказва в училищата, с тях деца сгъват своите първи оригами. Защото надеждата понякога е малка, крехка и направена от хартия, но може да промени света.

Защо Биляна Савова носи винаги камъни и хартиен жерав в дамската си чанта - гледайте във видеото.