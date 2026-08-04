В българската народна медицина има растения, около които с годините се раждат легенди. Едно от тях е котешката стъпка, позната още като лъвска лапа, черновръх или популярното народно название - билката на Левски.

Но откъде идва това име и има ли исторически доказателства, че Васил Левски наистина я е използвал?

Защо я наричат билката на Левски?

Според народните предания Апостолът на свободата носел със себе си изсушена котешка стъпка. Смята се, че от нея приготвял отвари за тонус, а понякога я използвал и при обработка на рани. Именно тези разкази стоят в основата на популярното ѝ име - билката на Левски.

Важно е обаче да се направи едно уточнение - исторически документи, които категорично доказват, че Левски е използвал именно тази билка, не съществуват. Връзката между растението и Апостола се основава на устни предания и народни разкази, предавани през поколенията.

Според най-разпространения разказ Левски научил за билката още от майка си, Гина Кунчева. По-късно, когато се присъединил към легията в Белград, той получил тежък здравословен проблем в корема и преминал през операция. Близки до него - зографът и революционер Матей Преображенски и лечителят йеромонах Неофит Калчев - се грижели за възстановяването му и му приготвяли отвара от няколко билки, сред които и котешката стъпка.

Преданието разказва, че Левски продължил да приема билката като чай по време на обиколките си из страната, пишат от Mirta Medicus.

Какво представлява котешката стъпка?

Котешката стъпка (Clinopodium vulgare) е многогодишно тревисто растение от семейство Устноцветни. Среща се почти в цяла България - по поляни, горски поляни, храсталаци и планински райони на надморска височина до около 2000 метра. Цъфти през лятото с характерни розово-лилави цветове, събрани около стъблото.

Освен като котешка стъпка, у нас билката е известна още като черновръх, див босилек и лъвска лапа.

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Много хора смятат, че лъвската лапа е същото растение като хаберлеята, още позната като родопски силивряк. Това е прочуто „резурекционно“ растение, което оцелява след пълно изсъхване и оживява при навлажняване. Тя расте предимно в Родопите и е защитен вид. Котешката стъпка е съвсем различно, широко разпространено растение от друго семейство. Свързва ги единствено народната слава, обясняват още от компанията за производство на хранителни добавки.

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Как се използва в народната медицина?

В българската народна медицина котешката стъпка традиционно се използва под формата на чай. На растението се приписват противовъзпалителни и антисептични свойства, както и приложение при възстановяване след неразположение и за подпомагане на зарастването на повърхностни рани.

Специалистите обаче подчертават, че за много от тези приложения липсват достатъчно клинични доказателства, а билките не трябва да се разглеждат като заместител на медицинското лечение.

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