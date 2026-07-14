Къде расте мурсалският чай?
Засажда се наесен. Билката се пази от изчезване и е включена в Червената книга на България.
Как изглежда мурсалският чай?
Кога се бере?
През 2016 г. брането на мурсалски чай от естествени находища е забранено със заповед на министъра на околната среда и водите. Целта е да се подобри състоянието на естествените находища и да се засили контролът по опазването на лечебното растение. Брането става възможно само ако човек сам е посадил и отгледал реколтата. Продажбата на билки от култивиран мурсалски чай остава разрешена, но след издадено удостоверение от съответната общинска администрация с данни за местонахождение, площ и количество произведени билки. Предвидените глоби тогава при констатиране на нарушение са от 100 до 1000 лв., респективно имуществена санкция от 500 до 3000 лв.
Мурсалският чай (Sideritis scardica Grisb.) е включен в Червената книга на България със статут на застрашен за страната балкански ендемит.
Наричат мурскалския чай "българската виагра"
Носят се легенди как по времето на социализма хеликоптер е взимал част от реколтата за членовете на Политбюро. След промените хората в някои родопски села започнаха да организират дежурства в сезона на чая, за да пазят реколтата от берачи-гастрольори. Бе въведено и ограничение – от естествени находища да се бере мурсалски чай само за лични нужди – до 2 килограма стръкове от едно лице на ден.
Той се използва при лечение на простуди, белодробни проблеми и болести, облекчава бъбречни заболявания, помага на черния дроб да се справи с токсините. Освен това се пие и с цел подсилване на имунната система. Също така намалява кръвното налягане и тонизира тялото, давайки енергия.
Елементи в състава на мурсалския чай
- Натрий
- Калий
- Калций
- Магнезий
- Цинк
- Фосфор
- Силиций
- Кобалт
- Мед
- Желязо
- Селен
- Сяра
Как се приготвя мурсалския чай?
Растението се цени заради неговата изключителна лековита сила. Традиционно се използва при грип, възпалено гърло, бронхит и астма за успокояване на кашлицата. Има имуностимулиращ ефект, затова се препоръчва за децата през студените месеци.
Подходящ е за хора с хипертония и отоци от сърдечен произход, поради диуретичния си ефект, споделя д-р Вергиния Николова. Противовъзпалително и антимикробно действие оказва по целия храносмилателен тракт (гастрит, колит, холецистит) и върху отделителната система (цистит). Богатството от антиоксиданти го прави отличен в борбата с процесите на остаряване.