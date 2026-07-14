В последните години славата на мурсалския чай е толкова голяма, че дори лаборатории в Англия и Швеция изследват лечебните му качества срещу рак и Алцхаймер . В България тази силна билка е позната от векове.

Къде расте мурсалският чай?

пирински чай. Растението вирее отлично в планинските райони и е в особено изобилие в Родопите Пирин . Затова и може да го срещнете още под името





родопския връх Мурсалица също от векове са покрити с вълшебна билка. Почти във всеки дом в сгушеното под върха село Мугла се отглежда мурсалски чай. В селото друг поминък няма. Склоновете насъщо от векове са покрити с вълшебна билка. Почти във всеки дом в сгушеното под върха село Мугла се отглежда мурсалски чай. В селото друг поминък няма. Бабите от селото знаят така - "от едно стръкче - едно чайче".



Засажда се наесен. Билката се пази от изчезване и е включена в Червената книга на България.

Как изглежда мурсалският чай?

Няма как да се обърка мурсалски чай с друго растение. Характерното е със светлозелено мъхесто стъбло с плътни листа и жълти цветчета.

Кога се бере?

През 2016 г. брането на мурсалски чай от естествени находища е забранено със заповед на министъра на околната среда и водите. Целта е да се подобри състоянието на естествените находища и да се засили контролът по опазването на лечебното растение. Брането става възможно само ако човек сам е посадил и отгледал реколтата. Продажбата на билки от култивиран мурсалски чай остава разрешена, но след издадено удостоверение от съответната общинска администрация с данни за местонахождение, площ и количество произведени билки. Предвидените глоби тогава при констатиране на нарушение са от 100 до 1000 лв., респективно имуществена санкция от 500 до 3000 лв.

Мурсалският чай (Sideritis scardica Grisb.) е включен в Червената книга на България със статут на застрашен за страната балкански ендемит.

Наричат мурскалския чай "българската виагра"

Причината е повлияването на хора с проблеми в сексуалността и общото тонизиране на тялото. За чудодейните му свойства има изписано много.



Носят се легенди как по времето на социализма хеликоптер е взимал част от реколтата за членовете на Политбюро. След промените хората в някои родопски села започнаха да организират дежурства в сезона на чая, за да пазят реколтата от берачи-гастрольори. Бе въведено и ограничение – от естествени находища да се бере мурсалски чай само за лични нужди – до 2 килограма стръкове от едно лице на ден.

