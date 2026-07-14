В последните години славата на мурсалския чай е толкова голяма, че дори лаборатории в Англия и Швеция изследват лечебните му качества срещу рак и Алцхаймер. В България тази силна билка е позната от векове. 
 

Къде расте мурсалският чай?

Растението вирее отлично в планинските райони и е в особено изобилие в Родопите и Пирин. Затова и може да го срещнете още под името пирински чай.  

Склоновете на родопския връх Мурсалица също от векове са покрити с вълшебна билка. Почти във всеки дом в сгушеното под върха село Мугла се отглежда мурсалски чай. В селото друг поминък няма. Бабите от селото знаят така - "от едно стръкче - едно чайче".

Засажда се наесен. Билката се пази от изчезване и е включена в Червената книга на България.
 

Как изглежда мурсалският чай?

Няма как да се обърка мурсалски чай с друго растение. Характерното е със светлозелено мъхесто стъбло с плътни листа и жълти цветчета. 
 

Кога се бере?

През 2016 г. брането на мурсалски чай от естествени находища е забранено със заповед на министъра на околната среда и водите. Целта е да се подобри състоянието на естествените находища и да се засили контролът по опазването на лечебното растение. Брането става възможно само ако човек сам е посадил и отгледал реколтата. Продажбата на билки от култивиран мурсалски чай остава разрешена, но след издадено удостоверение от съответната общинска администрация с данни за местонахождение, площ и количество произведени билки. Предвидените глоби тогава при констатиране на нарушение са от 100 до 1000 лв., респективно имуществена санкция от 500 до 3000 лв.

Мурсалският чай (Sideritis scardica Grisb.) е включен в Червената книга на България със статут на застрашен за страната балкански ендемит.

Наричат мурскалския чай "българската виагра"

Причината е повлияването на хора с проблеми в сексуалността и общото тонизиране на тялото. За чудодейните му свойства има изписано много. 

Носят се легенди как по времето на социализма хеликоптер е взимал част от реколтата за членовете на Политбюро. След промените хората в някои родопски села започнаха да организират дежурства в сезона на чая, за да пазят реколтата от берачи-гастрольори. Бе въведено и ограничение – от естествени находища да се бере мурсалски чай само за лични нужди – до 2 килограма стръкове от едно лице на ден.

Той се използва при лечение на простуди, белодробни проблеми и болести, облекчава бъбречни заболявания, помага на черния дроб да се справи с токсините. Освен това се пие и с цел подсилване на имунната система. Също така намалява кръвното налягане и тонизира тялото, давайки енергия. 
 

Елементи в състава на мурсалския чай 

  • Натрий
  • Калий
  • Калций
  • Магнезий
  • Цинк
  • Фосфор
  • Силиций
  • Кобалт
  • Мед
  • Желязо
  • Селен
  • Сяра

Как се приготвя мурсалския чай?

За да се приготви чай, се използват цели разцъфнали стръкове. Едно стръкче е достатъчно за една чаша чай. Вари се на тих огън 3 минути и се прецежда. Има приятен вкус и фин аромат.
 


Растението се цени заради неговата изключителна лековита сила. Традиционно се използва при грип, възпалено гърло, бронхит и астма за успокояване на кашлицата. Има имуностимулиращ ефект, затова се препоръчва за децата през студените месеци. 

Подходящ е за хора с хипертония и отоци от сърдечен произход, поради диуретичния си ефект, споделя д-р Вергиния Николова. Противовъзпалително и антимикробно действие оказва по целия храносмилателен тракт (гастрит, колит, холецистит) и върху отделителната система (цистит). Богатството от антиоксиданти го прави отличен в борбата с процесите на остаряване.