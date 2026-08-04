Холивудският актьор Клинт Истууд, който в каря на май навърши 96 години, продължава активно да работи във филмовата индустрия и наскоро обясни какво го мотивира да прави това, разкри The ​​Economic Times. Според Истууд, тайната на неговата неизчерпаема енергия е постоянният му стремеж към нови знания.

„Причината все още да работя на този етап от живота си е, че ми е приятно да уча нещо ново всеки ден“, каза той.

През годините Истууд е преживявал както големи успехи, така и творчески предизвикателства, но винаги се е стремял да опитва нови неща, вместо да се фиксира върху една роля или жанр.

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Преходът му от актьорство към режисура е ясен знак за желанието му да расте и да се развива. Това, казва той, обяснява продължаващото му желание за работа: любопитството и желанието за учене му помагат да остане страстен и мотивиран.

Истууд е роден на 31 май 1930 г. в Сан Франциско в семейство от работническата класа – точно в разгара на Голямата депресия. Баща му, Клинтън Истууд-старши, е работил като продавач на облигации и ръководител на производството, а майка му Рут Ууд е работила във фабрика.

Снимка: Getty Images

Семейството се е местило често, така че младият Клинт е свикнал с нови места и обстоятелства – това му е внушило независимостта и устойчивостта, които по-късно ще се превърнат в основата на неговия характер. Истууд е посещавал няколко калифорнийски училища, включително Техническата гимназия Оукланд, където е развил интерес отвъд академичните среди.

В младостта си е пробвал различни професии и работа на непълен работен ден, преди да се включи в шоубизнеса. По-късно е учил в Градския колеж в Лос Анджелис, където е развил страст към музиката и актьорството.

Снимка: Getty Images

Истууд е станал международна слава с ролята си на енигматичния стрелец в „Трилогията за доларите“ от 60-те години на миналия век – „Шепа долари“, „За няколко долара повече“ и „Добрият, лошият, злият“.

Тези уестърни го превърнаха в една от най-разпознаваемите звезди в жанра. Впоследствие актьорът разшири кариерата си, като режисира и продуцира: неговите високо оценени от критиката творби включват „Непростимо“, „Мистична река“, „Бебе за милион долара“ и „Гран Торино“.