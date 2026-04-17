Холивудската актриса Кристина Апългейт е била хоспитализирана в Лос Анджелис, съобщиха от TMZ. Звездата от „Женени с деца“, която се бори с множествена склероза от 2021 г., е била приета в болницата в края на месец март и остава там.

Все още не е известно дали предполагаемата ѝ хоспитализация е свързана с болестта. „Не мога да коментирам как се лекува. Тя има дълга история със сложни здравословни проблеми, за които е говорила много открито, както е видно от мемоарите и подкаста ѝ", заяви официалният ѝ представител и в изявление.

През февруари актрисата разкри, че често е прикована на легло заради постоянна болка. В признание пред списание People тя сподели как въпреки всичко все още се опитва да кара 15-годишната си дъщеря Сади на училище и да извършва други дейности.

„Обичам да го карам, това е любимото ми нещо. Това е единственото време, което имаме за себе си", каза тя.

Тя има дъщеря, Сади, с холандския музикант Мартин Ленобъл, за когото се омъжи през 2013 г.

Звездата обяви диагнозата си през август 2021 г. в емоционално изявление в платформата X, известна преди като Twitter. „Здравейте, приятели. Преди няколко месеца ми беше поставена диагноза множествена склероза. Беше странно преживяване. Но имах огромна подкрепа от хора, които познавам и които също имат това заболяване", написа тя по това време.

„Това беше труден път. Но както всички знаем, пътят продължава. Освен ако някой идиот не го блокира", продължи тя. „Както каза един мой приятел, който има множествена склероза: „Нека се събудим и да предприемем действия." И точно това правя. Затова моля за спокойствие сега, докато преминавам през всичко това. Благодаря ви", написа тя.

Апългейт спечели международна слава с ролята си на бунтовната тийнейджърка Кели Бънди в популярната комедия „Женени с деца“, в която участва от 1987 до 1997 година.

Наскоро тя публикува и мемоари, озаглавени „Ти, с тъжните очи“, в които пише за холивудската си кариера и борбата си с множествената склероза.