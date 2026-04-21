Кристина Апългейт коментира слуховете за скорошна хоспитализация. През уикенда бе съобщено, че актрисата от „Женени с деца“ е била приета в болница още в края на март по все още неуточнени причини – и всичко това на фона на продължаващата ѝ борба с множествена склероза.

Нейните представители нито потвърдиха, нито отрекоха информацията, като заявиха единствено: „Не може да коментираме дали е в болница или какви са медицинските ѝ процедури.“

Самата Кристина обаче публикува преди ден дискретно изявление в Instagram, изразявайки благодарност към феновете за загрижеността и подкрепата им.

И макар че не потвърди изрично дали е била хоспитализирана, тя сподели снимка на новите си мемоари „You with the Sad Eyes“, поставени върху дървен парапет – вероятно на балкона в дома ѝ, и написа: „Благодаря за огромната вълна от любов и добри пожелания. Здравословните проблеми са постоянна част от живота ми, но съм силно момиче и ставам все по-силна и по-добре всеки ден.“

И допълни, че е съсредоточена основно върху здравословното си състояние, но и че подготвя изненада за своите почитатели.

Които от своя страна я заляха с добри пожелания. „Изпращам ти лечебна енергия“, написа един, а друг добави: „Надявам се да се чувстваш добре, обичаме те много. И сме щастливи, че ставаш по-силна.“

54-годишната Кристина отдавна говори открито за трудния си път с тежкото заболяване - още от момента, с който е диагностицирана през 2021 г. „Никой не е застрахован от трудности. Всъщност животът може да бъде ужасно труден. Затова се опитвам да бъда колкото се може по-искрена в ситуацията, в която съм,“ каза тя пред People.

В своя подкаст „MeSsy“, който води заедно с Джейми-Лин Сиглър, която живее с рецидивираща множествена склероза повече от 25 години, тя сподели още: „В продължение на три години, откакто бях диагностицирана, съм била в болница над 30 пъти заради повръщане, диария и болка, която е невъобразима. Направиха ми всички възможни изследвания, сложиха толкова радиация в тялото ми – от скенери до всичко останало“,

Кристина има една дъщеря – Сейди Грейс, която навърши 15 години по-рано тази година.