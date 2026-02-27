Млада жена от Лос Анджелис отива на лекар заради лека болка в крака - без изобщо да подозира какво я очаква. Едва на 30-годишна възраст, на Кортни Ечърд е поставена диагноза остеосарком, агресивен рак на костите.

Следва радикална операция, в резултат на което единият крак на Кортни е амутиран. Днес, след месеци лечение, младата жена споделя, че именно ампутацията е спасила живота ѝ - въпреки че приспособяването към новата реалност е изключително трудно.

Една незначителна болка

Преди около две години Кортни започва да усеща болка в левия си крак си по време на ежедневни дейности. Тя нямала история на травма или падане, така че лекарите първоначално препоръчали противовъзпалителни гелове, физиотерапия и упражнения за разтягане.

„Освен болката, забелязах, че вече не мога да докосна пръстите на краката си, когато правя упражнения“, спомня си младата жена.

Момент, който променя живота

Той идва, когато Кортни напипва бучка в крака си. Следват поредица от изследвания, а биопсията потвърждава тежката диагноза, поставена от лекарите – рядък и агресивен вид рак на костите.

„Първоначално изобщо не се уплаших. Просто не осъзнавах колко сериозно е всичко това. А и не познавах никой, преминал през ампутация“, казва Кортни.

Започва химиотерапия, но туморът бил толкова разпространен, че единствената реална възможност за оцеляване била изключително рядка хирургическа намеса: ампутация на целия долен крайник и част от таза.

„Дори не обмислях възможността да загубя крака си. Бях ужасена, когато разбрах, че това е единствената опция“, признава Кортни.

Нова реалност

Интервенцията била радикална, но животоспасяваща. Лекарите обяснили на младата жена, че без операция ракът ще се разпространи бързо и буквално ще я убие.

След операцията ѝ се променя изцяло. Приспособяването към новата реалност е труден и дълъг процес. „Трудно ми е да се адаптирам. Невероятно е колко много се промени всеки аспект от живота ми. Обичам да ходя и не знам дали някога напълно ще се примиря с това, което ми се случи“, казва тя.

Възстановяването включва сесии по физиотерапия и обучение за използване на протеза, а лекарите казват, че напредъкът идва с време и много практика.

Посланието към другите

Въпреки страданията, Кортни казва, че се чувства късметлийка, че е жива и има подкрепата на семейството си, което е неотлъчно до нея на всяка стъпка.

А преживяното я кара да изпрати ясно послание: „Имаш само едно тяло. Струва си да се грижиш за него. Пътувай, изследвай и спортувай.“

Как да се грижим добре за костите си - за да предотвратим тежки заболявания и последствията от тях:



