Струва ви се лесно да стоите на един крак, запазвайки баланс без проблем, нали? Привидно лесна, тази поза всъщност се оказва доста трудна за някои, но може да бъде ключ към по-добро здраве, по-силно тяло и по-устойчив ум.

Учените все по-често обръщат внимание на това упражнение, защото то разкрива много за общото ни здравословно състояние, особено с напредването на възрастта.

Защо е важно да можем да запазим баланс на един крак?

Стоенето на един крак е ежедневна, лесна за изпълнение поза, но изисква координация на много системи в тялото – мускули, нерви, вестибуларна система и зрение. За повечето хора способността да задържат равновесие се развива около 9–10-годишна възраст, достига пик в 30-те и след това с времето намалява.

Индикатор за здраве

Балансът на един крак не е просто упражнение, той е показател за цялостното ни здраве. Способността да останем стабилни на един крак включва силни мускули, добра координация и добре работеща нервна система. Затова лекарите често използват този тест, за да оценят риска от падания и други здравословни проблеми при възрастните хора.

Снимка: Getty Images

Връзка с мускулната маса

С напредване на възрастта хората губят мускулна маса - процес, известен като саркопения. Балансът на един крак зависи от силата на мускулите в краката и таза, така че намаленото време в тази поза може да е признак за загуба на сила и на здравина.

Как балансът свързва тяло и мозък

Стоенето на един крак е не само физически тест, то ангажира и мозъка, защото трябва да интегрира информация от очите, вестибуларния апарат и нервните окончания в кожата и мускулите. Това прави упражнението полезно и за когнитивното здраве, тъй като тренира мозъчни области, които обработват пространствена ориентация и моторна координация.

Проучвания показват, че балансиращите упражнения могат да подобрят работната памет дори при млади здрави хора, което подчертава връзката между физическата активност и мозъчната функция.

Какво казват изследванията за риска от смърт

Научни изследвания са свързали времето, през което човек може да стои на един крак, с дълголетие. Например хора, които не могат да поддържат равновесие за 10 секунди в средна възраст, са имали значително по-висок риск от преждевременна смърт в следващите години.

Как да тренираме баланс

Добрата новина е, че можем да подобрим баланса си с практика и упражнения. Ето няколко полезни начина:

Застанете на един крак, докато миете чиниите или пък сутрин, когато си миете зъбите.

Практикувайте тази поза ежедневно по няколко минути.

Упражнения за укрепване на мускулите на таза и краката също подпомагат баланса.

Практики като йога и тай чи са особено ефективни.

