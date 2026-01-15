София се появява на този свят много по-рано, отколкото би трябвало. Родена е едва в 24-та гестационна седмица заедно със своята сестра близначка Сиена. Радостта обаче е кратка — Сиена умира само седем часа след раждането. София остава сама в битката за живот.

Първите ѝ дни минават в неонатологичното интензивно отделение. Тя е толкова малка и крехка, че лекарите я поставят в специална термична торбичка, за да запазят телесната ѝ температура. Тя е заобиколена от апарати, тревожни погледи и безкрайно чакане.

Към всичко това се добавя и тежка инфекция със сепсис, която причинява мозъчно увреждане. По-късно София получава диагнозата церебрална парализа.

Снимка: Instagram

„Може никога да не ходи“

Прогнозите, които родителите ѝ чуват, са тежки. Лекарите ги подготвят за възможността София да не може да ходи самостоятелно, да има сериозни двигателни затруднения и да се нуждае от специална подкрепа през целия си живот.Това са разговори, които никой родител не иска да води. Но София има друго намерение и се оказва толкова силна, че успява да пребори всички прогнози на лекарите.

Малки стъпки, голяма воля

Още от ранна възраст тя започва интензивна физиотерапия. Прави упражнения всеки ден заедно с родителите си и специалисти. Пада, става и отново, но никога не се отказва.

Снимка: Instagram

С времето семейството ѝ започва да споделя напредъка ѝ в социалните мрежи, като създава специален профил под името Super Sofia’s Story, с който успява да дари надежда на хиляди деца и техните родители.

Момиченцето не само проговаря, но и успява да проходи. Видеата, които споделят родителите й, са изпълнени с изключителен емоционален заряд, видеа, в които София:

прави първите си самостоятелни крачки

тренира баланс и сила

опитва се да тича, с огромна усмивка

изкачва стълби, сантиметър по сантиметър

кара колело

катери стени

Всеки напредък, колкото и малък да е той, е истинска победа за семейството.

Снимка: Instagram

Независимостта не е само да ходиш

София понякога използва помощни средства — проходилка или инвалидна количка. И това не я прави по-малко силна и борбена, категорична е нейната майка.

„Независимостта не е само да ходиш без помощ. Независимостта е да живееш с увереност и радост“, споделя майка ѝ.



Момичето, което дава надежда на много хора

Всички, които следят профилите на момиченцето в социалните мрежи, знаят добре, че тя се е превърнала в символ на надежда и смелост, на това никога да не се отказваш. Историята ѝ достига до хиляди хора по света — родители, които се страхуват и деца, които нямат търпение да проходят.

София продължава да расте, да тренира, да се смее и да вярва. В края на миналата година тя навърши 9 години, а майка й написа емоционални думи по повода:

„Връщам се към онези ранни дни, когато беше толкова болна, към алармите в интензивното отделение и тежките разговори за това какъв може да бъде животът ти. А после виждам колко далеч си стигнала и не мога да бъда по-горда. Работи неуморно години наред, а напредъкът ти е невероятен.“

