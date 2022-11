Актрисата Кристина Апългейт, станала световноизвестна с ролята си в сериала „Женени с деца“, получи звезда на Алеята на славата в Холивуд, пише Си Ен Ен.

По време на церемонията актрисата изглеждаше видимо развълнувана, като това беше първото й публично появяване, след като беше диагностицирана с множествена склероза.

Актрисата произнесе прочувствена реч, изпълнена с много чувство за хумор.

„Имах наистина интересен живот“, каза Апългейт по време на церемонията. „Животът ми започна като малко момиченце, което чака на опашка, за да види първите „Междузвездни войни“ - на същата тази улица, в същото това кино. Гледайки тези звезди на улицата, си казвах: „Кои са тези хора?“ Какво са направили? Дали правят нещо добро? Или правят нещо нередно? Каквото и да е, искам и аз. Искам да имам моя! А аз бях на едва пет години. Така че този ден означава повече за мен, отколкото можете да си представите."

Апългейт се разплака, когато се обърна към дъщеря си, наричайки я „най-важният човек за мен на този свят“.

„Благодаря, че беше до мен през всичко това“, каза Апългейт, преди да се обърне шеговито към публиката: „О, между другото, имам заболяване. Не забелязахте ли? Дори не нося обувки… Трябваше да се смеете на това!“

Филмовата кариера на Апългейт започва преди да е навършила 15-годишна възраст именно в култовия сериал, където тя играе дъщерята на Ал Бънди.

Впоследствие актрисата участва в десетки други продукции – както в киното, така и на театрталната сцена, включително мюзикъли на Бродуей.

Снимка: Getty Images

Кристина Апългейт беше диагностицирана с множествена склероза през 2021 г.

"Това беше странно изпитание. Но получих такава подкрепа от хората, които познавам и които също имат това заболяване", написа актрисата през август.

Снимка: Getty Images

Кристина Апългейт наскоро участва в драмата на "Dead to Me" на „Нетфликс", като ѝ предстои да се появи в телевизионен филм, който е с работното заглавие "Your Time Is Up".

