"Не смятам, че ако хората истински се обичат, интересът се губи. Винаги има един, който гони повече, но в истинската любов, според мен, тази позиция се сменя" - така отговаря водещата на "Ергенът: Любов в рая" Райна Караянева на въпроса кога един мъж или жена губи интерес към половинката си.

А колкото до първото впечатление - дали се oказва вярно или може да бъде подвеждащо, очарователната блондинка заявява с категоричност: "Първото впечатление може да се окаже подвеждащо, но първото усещане за човека, дали е правилен или не, според мен никога не лъже".

Снимка: Instagram/@rayna.karayaneva

Припомняме, че наскоро Райна Караянева празнува своя рожден ден, като навръх личния си празник написа: "Никога не си имала нужда от филтър, мила. Никога не си имала нужда от одобрението на всички – достатъчно е да имаш онзи един човек, с когото можеш да бъдеш истинската себе си. И не, небето невинаги е безоблачно, но това е истинският живот. Честит 37-и рожден ден, голямо момиче!".

От кадрите в социалната мрежа е вижда, че водещата на "Ергенът: Любов в рая" е прекарала рождения си ден в компанията на любимия си мъж.

Скоро по bTV зрителите ще могат да очакват новия сезон на "Ергенът: Любов в рая", а Райна Караянева отново ще бъде водеща на романтичното риалити. Рай от измамно спокойствие, където само един гръм е достатъчен. Бурята връхлита и никой не остава невредим. Чувства, мечти, обещания... Само любовта може да ги спаси от самите тях. Който оцелее, ще разказва!

Снимка: Instagram/@rayna.karayaneva

Актрисата и модел беше свидетел на всички събития в къщата на любовните страсти и през първия сезон, като за Караянева това беше дебют в ролята на водеща на риалити формат.

„Да бъдеш част от този формат означава да си близо до най-силното – до зараждането на любовните искри. В този свят, в който всичко се случва на бързи обороти, "Ергенът: Любов в рая" ни връща към момента – към трепета, към очакването, към това, което наричаме истинска емоция, когато се впуснем във флирта, когато изпитваме страст“, сподели тогава Караянева.