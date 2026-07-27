"Никога не си имала нужда от филтър, мила. Никога не си имала нужда от одобрението на всички – достатъчно е да имаш онзи един човек, с когото можеш да бъдеш истинската себе си. И не, небето невинаги е безоблачно, но това е истинският живот. Честит 37-и рожден ден, голямо момиче!" - това написа водещата на "Ергенът: Любов в рая" Райна Караянева навръх рождения си ден, като не пропусна да сподели галерия с очарователни моменти от личния си празник.

От кадрите в социалната мрежа е вижда, че Караянева е прекарала рождения си ден в компанията на любимия си мъж.

Скоро по bTV зрителите ще могат да очакват новия сезон на "Ергенът: Любов в рая", а Райна Караянева отново ще бъде водеща на романтичното риалити. Рай от измамно спокойствие, където само един гръм е достатъчен. Бурята връхлита и никой не остава невредим. Чувства, мечти, обещания... Само любовта може да ги спаси от самите тях. Който оцелее, ще разказва!

Актрисата и модел беше свидетел на всички събития в къщата на любовните страсти и през първия сезон, като за Караянева това беше дебют в ролята на водеща на риалити формат.

„Да бъдеш част от този формат означава да си близо до най-силното – до зараждането на любовните искри. В този свят, в който всичко се случва на бързи обороти, "Ергенът: Любов в рая" ни връща към момента – към трепета, към очакването, към това, което наричаме истинска емоция, когато се впуснем във флирта, когато изпитваме страст“, сподели тогава Караянева.

"Благодаря, че втори пореден сезон имам честта да водя един от най-предизвикателните формати, които някога са съществували. Формат, в които любовта е на първо място, но за да оцелееш, се изисква много силна воля и издръжливост! Благодарностите ми се простират към огромен екип, но най-много благодаря на продуцента, който ме избра! Втори сезон Стефан! Да бъде!", пък написа Караянева в Инстаграм профила си навръх рождения ден на едно от децата си, като сподели очарователни снимки. Вторият син на водещата е роден през юни 2024 г.

Кои ще бъдат участниците в във втория сезон на "Ергенът: Любов в рая" - и кои познати лица от предишни сезони на "Ергенът" ще влязат - предстои скоро да разберем!

Вижте какво сподели Караянева в подкаста "Mалки разговори" на Ladyzone.bg в следващото видео: