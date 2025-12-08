Финалът на "Ергенът: любов в рая" дойде с неочаквани обрати, сълзи от щастие, но и от разочарование. На пръстите на няколко момичета вече има годежен пръстен. Други две си тръгнаха само с роза.

40 мъже и жени се впуснаха в търсенето на любовта в началото на романтичното риалити. Някои не успяха да намерят сродната си душа. Но за двойките, стигнали финала на "Ергенът: любов в рая", това преобрази живота им. А Церемонията на пръстена беше най-важното от тяхното романтично приключение. Откриха ли истинската любов?

Двойките, които се сгодиха

Натали и Орлин

Това беше двойката, която държа в напрежение зрителите до финала. Любовният триъгълник Орлин-Натали-Тихомир накара всички да се питат - какъв ли ще е финалният избор.

Натали прие пръстена с диамант от Орлин и му каза "Да"

"Моят отговор е "Да"! Защото ти си най-прекрасният човек на този свят. Ти си най-силният човек в моите очи. Ти си моят липсващ акорд в цялото изживяване. Знаех, че вътре в мен искам теб!"

Тя призна, че най-важният пръстен за нея обаче остава този, който той й е направил от струна на китара. Двамата си казаха, че се обичат и искат да останат един до друг.

Киара и Красимир

Началото на отношенията на Красимир и Киара беше като в турски сериал - трябваше да се преборят с третия, който в тяхната ситуация беше Ана-Шермин. Двамата успяха да намерят път един към друг и да изпитат искрени чувства. На финала се появиха като повечето събития в човешкия живот - той в черно, тя - в бяло.



Киара каза "Да" на предложението на Краси, съпроводено с пръстен. "Да! Приемам! Да, да, да!"

И двамата признаха, че не искат тази приказка да свършва, както и че се обичат. А пръстенът ще бъде ново начало на техните отношения.

Филипа и Йовица

Тази двойка демонстрира симпатии един към друг още в началото на романтичното риалити и това продължи до самия му край. Те бяха една от най-стабилните двойки, макар да минаха през нелеки перипетии. Трудностите обаче сякаш ги сплотиха още повече. Йовица призна, че имат различия, но й че има сериозни намерения към Филипа. Предложението си направи като с приказките - паднал на колене.

"Граби от този живот с пълни шепи. Казвам ти "Да!"

И двамата признаха, че са влюбени един в друг и много развълнувани от ситуацията. Сгодени са! Честито!

Кристина и Петър

Той я наричаше Ледената кралица, тя пък се съмняваше, че той не е искрен, а играе роля. Криси и Петър обаче намериха път един към друг между множеството шеги, прегръдки и вечери, прекарани заедно. Петър превзе крепостта, а и сърцето на Ледената кралица.

Криси прие пръстена от Петър и му каза "Да!"

Тя призна, че го е очаквала, но най-много се е изненадала от думите му, с които е направил предложението.

Денис призна, че най-важното за нея е мъжът да бъде добър. Тя харесва във Виктор, че е отговорен и се надява някой ден да бъде нейн съпруг. "Един ден ще бъдеш страхотен баща, надявам се на нашите деца. Дано са поне 3, както сме си говорили" - сподели му тя.

Дениз прие пръстена от Виктор от Виктор с надеждата, че животът им ще продължи заедно и навън.

Двойките, които си размениха роза, без пръстен

Блага и Денис

Двамата бяха от участниците, които влязоха на по-късен етап в "Ергенът: любов в рая", но симпатиите им ги поведоха един към друг. "Пандишпанче" - това беше обръщението, което с много мили чувства Денис използва за Блага. Според нея за най-важните решения в живота е нужна смелост.

Окончателното решение на Денис беше да предложи роза, а не пръстен.

"От думите му разбирам, че не е готов да ми даде пръстен. Може би не е правилното време и момент. Колко още... не знам... Когато - тогава. Натъжава ме това, че нямам много време!" - каза през сълзи Блага на финала.

Габи и Калоян

Габи и Калоян бяха една от най-забавните и неочаквани двойки в имението. Събраха се уж като на шега, но останаха заедно до края. Самата Габи призна, че не е очаквала, че ще остане с Калоян. През цялото време те прекарваха много моменти заедно, а накрая Калоян дори я носеше на ръце, заради травмата на крака й.

Калоян не предложи пръстен, но Габи прие от него предложената роза.

"Ако имах пръстен, естествено, че щях да кажа "Да"! Ако имах едно пръстенче, щеше да ми стои много добре на ръката, но имам една роза, която ще увехне!" - призна тя.

Според Калоян двамата са твърде различни и все още не са готови за по-сериозна стъпка. Инфлуенсърката сподели, че е щастлива дори и с роза.

Приключението "Ергенът: любов в рая" доказа, че търсенето на сродна душа може да е труден и сложен път, но истинската любов винаги намира начин да покаже своето лице.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".