Габи Цонева от риалити шоуто „Ергенът: Любов в рая“ е позната на мнозина от зрителите на bTV с участието си във втория сезон на романтичното риалити „Ергенът“. Тя вече е разпознаваема и като дамата на Калоян от „Ергенът: Любов в рая". Габи не успя да спечели сърцето на ергена Евгени, но в предаването „Ергенът: Любов в рая“ тя срещна човек, когото се опитва да опознае повече. Това е ергенът Калоян, който влезе в предаването малко по-късно от повечето участници. Той първоначално се беше насочил към друга от дамите – Натали. След като тя избра да продължи в предаването с друг от мъжете – Орлин, Калоян насочи вниманието си към Габи, като дори я покани на романтична вечеря.

Първата закуска

След една поредна вечер в имението на любовта, която беше изпълнена с емоции и неочаквани обрати, дойде ред на една - поне привидно - спокойна сутрин в имението на „Ергенът: Любов в рая“. Изглежда всички още спяха, с едно изключение - Калоян. Младият мъж вече беше на крак и зает с важна дейност – да приготви закуска на Габи, дамата, спечелила сърцето му. При това не каква да е закуска, а поширани яйца, които поднася със специално направена от него роза от салфетка. Жестът предизвика усмивка у Габи и създаде една истински приятна атмосфера. А това е само началото, тъй като малко по-късно те се срещнаха и на романтичен обяд. Двамата седятха край морето и водиха непринуден разговор, изпълнен с усмивки и леки закачки. Калоян отново се проявява като кавалер – отвори бутилката вино и се погрижи нищо да не липса на събеседничката му. Габи остана истински впечатлена. При това дотолкова, че спонтанно възкликна: „Прощавам ти всичко за момента, но не трупай нови минуси.“ А след това откровено и през смях призна: „Ти да не си усетил, че съм чревоугодник, че само по ресторанти ме водиш? Ще изляза като някаква гладница, ламя, която само тъпче и тъпче.“

Атмосферата беше спокойна и топла, а моментът показа колко приятно е и на Калоян, и на Габи да прекарват времето си заедно. И все пак, както винаги, Габи е крайно откровена. Тя директно заявява на Калоян, че не го обича, но че е много мил: „Искам той да ме чешка и да ме мачка. Не знам какво е това.“ И допълни, че дори и Григор Димитров да се появи в момента пред нея, пак ще избере Калоян. Калоян от своя страна е по-наясно с чувствата си. Той заяви: „Това, което търся у една жена, си ти.“

Подаръкът на раздора

Гръм в рая изтрещя впоследствие, след като "произведението на изкуството", което Калоян подари на Габи се оказа сериозен проблем за отношенията на двойката. Инфлуенсърката не успя да скрие недоволството си от жеста, който ѝ направи половинката ѝ, а това бе на ръба да се окаже пагубно за връзката им. Калоян ѝ сподели, че се е почувствал обиден от реакцията ѝ, като заяви, че той е с най-креативния подарък, а тя не го е оценила. Габи от друга страна му е обидена от отношението, което проявява към нея.

"Всички мъже пристигат с нещо уау - пристигат с букет, видях някакви дървени неща с инициалите на двойката - а ти ми донесе ламарина, лавандула и кора от шишарка", оплаква му се Габи.

Калоян се опита да оправи положението с мили думи и моменти на смях, но съвсем не се получаваше.

"Не искам да говоря с теб! Зарязвам те", отсече Габи.

Емоциите взеха превес и Габи се разплака пред Красимир. Калоян остана объркан и поиска съвет от приятелите си.

След голямото напрежение в епизод 34 Габи и Калоян бяха на прага на раздялата. Инфлуенсърката беше много разочарована от подаръка на своята половинка, а емоциите ескалираха толкова, че отново потекоха сълзи в рая.

Калоян не спря да прави опити за разговор с Габи, с цел да оправи нещата, но тя до последно отказваше. Той реши да действа стратегически и успя да я хване сама във вилата.

"Наистина много държа на теб и много те харесвам. Страшен сладур си! Най-малкото за теб искам да те виждам тъжна и да се чувстваш зле. Искам да те правя щастлива", споделя ѝ ергенът.

Габи обаче остана категорична: "Егоист си с всичко! Не мислиш за мен!"

Тя продължи да сравнява техните взаимоотношения с тези на останалите двойки в рая и това, че той не е толкова загрижен за нея, както останалите мъже с половинките си.

"Знаеш ли какво - малко беше пресилено днес с тази драма, която направих", призна му Габи.

Контузеният крак

Дойде момент в предаването обаче, в който инфлуенсърката Габи не успя ва да скрие вълнението си от това колко е впечатлена от грижите, които нейният приятел Калоян й оказва в "Ергенът: Любов в рая".

“Милото ми гадже, как ме носи!”, буквално се разтопи Габи в ръцете му.

”Никога не съм подозирала, когато го видях да влиза, че Калоян ще ми бъде гадже и ще ми бъде толкова миличък и ще прави такива мили неща за мен", сподели Габи.

"Наистина искам да ти кажа, че много ти благодаря, че толкова много неща направи - на гръб ме носиш, не си ме оставил. Понеже сега малко съм зависима от теб и от твоята грижа, се чудя за твоето прибиране до България… Дали ще отидеш сега, след като аз съм в това състояние?", попита го тя.

"С крака ли? Да, ти знаеш за моето прибиране за ден-два. Всъщност, брат ми се жени, прибирам се за сватбата на брат ми. За мен една от най-големите ценности в живота ми е семейството. Такъв тип събития се случват веднъж в живота за мен, всъщност съм и кум. Това ми е най-близкият човек в живота и в такъв момент няма как да не отида и да не му покажа моята подкрепа за него и годеницата му", заяви той.

"По принцип много искам Калоян да остане и да се грижи за мен, но никога не бих го спряла да бъде със семейството си. И не искам той да се чувства длъжен дори да се замисли - аз или неговото семейство. Аз няма да си простя, ако го огранича да отиде на сватбата на брат си. Според мен Калоян трябва да отиде на сватбата на брат си, ако ще да бях и с два счупени крака", каза Габи.

"Много ми се иска да дойда с теб, но няма как да ме носиш чак толкова", каза му тя.

"Искам да се запозная с родителите на Калоян, но ми се иска да вървя сама, когато се запозная с тях", шегува се тя.

"Мисля си, че когато някой ден се запозная с тях, всичко ще е ОК и със сигурност ще ме харесат", заявява Габи.

В последните епизоди на „Ергенът: Любов в рая“ Габи влезе в конфликт с трима от най-близките си хора в имението - Калоян, Кристина и Петър. Тя остана крайно разочарована, че историята за познанството на Кристина и половинката ѝ е останала скрита от нея. Петър стана свидетел на обидните нападки от Габи към Кристина и не остави нещата така.

"Вече става въпрос за болно его. Това е ситуация, която и дете на 6 години ще разбере!“, каза възмутено актьорът. И категорично отсече: "Такива хора на мен не ми трябват в живота!".

Постъпката на Габи, която шокира всички

Този ден беше особено тежък за Габи. Така и завърши - вечерта тя се насочи към басейна и пред очите на всички, най-неочаквано се гмурна във водата. Оказа се, че тя търси златната гривна, която Калоян ѝ подари, след като се върна от сватбата на брат си в България. По-късно Габи не пропусна за пореден път да нападне младия мъж, наричайки го „олигофрен, задръстен, тъп, простак".

Последната роза: Златно признание за Габи и Калоян

Точно преди самия финал епизод 65 на най-романтичното риалити „Ергенът: Любов в рая“ хвърли участниците в емоционална вихрушка! След поредица от сърдечни срещи с най-близките, настъпи последната Церемония на розата, която завърши с неочакван ход от водещата Райна Караянева, променящ всички правила.

Изненадата на вечерта дойде, когато водещата Райна Караянева реши да даде две златни рози на Габи и Калоян. Инфлуенсърката бе толкова развълнувана, че едва успя да си поеме дъх, преди да признае пред всички: „Аз наистина съм влюбена в теб!“.

Какво ще се случи между Габи и Калоян - не пропускайте да гледате финала на "Ергенът: Любов в рая" тази вечер по bTV!

