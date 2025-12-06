Епизод 65 на най-романтичното риалити „Ергенът: Любов в рая“ хвърли участниците в емоционална вихрушка! След поредица от сърдечни срещи с най-близките, настъпи последната Церемония на розата, която завърши с неочакван ход от водещата Райна Караянева, променящ всички правила.

Родителският тест: Натали пред най-трудната задача

Снимка: bTV

Докато повечето двойки се носеха на крилете на щастието, трима участници продължиха да се лутат в неяснота: Натали, Орлин и Тихомир. Именно на хореографката Натали се падна най-нелеката задача – да се срещне с родителите на двама души.

Тихомир бе откровен пред майка си: „Имам симпатии само към една девойка, към нея съм се ориентирал“. Въпреки че сподели за сложността на ситуацията с намесения трети човек, майка му остана очарована от усмихнатата Натали. „Супер сладки сте, много си подхождате“, каза тя, а Тихомир уверено заяви: „Мисля, че майка ми много хареса Нати“.

Орлин бе единственият, който се срещна и с двамата си родители. Притесненията на Натали се оказаха напълно излишни – родителите му я приеха топло, радвайки се, че двамата са се намерили. Тъжният финал на деня обаче бе за самата Натали – тя така и не успя да се свърже със своите близки, което дълбоко я натъжи, лишавайки я от възможността да получи така нужния й съвет в трудния емоционален избор.

Кристина бе неприятно изненадана от майка си, която попита актьора Петър: „А играеш ли сега? Спрямо Криси?“. Петър, обаче, се измъкна остроумно и отговори: „Аз съм свикнал да два часа да съм в роля, не мога трийсет дни да съм постоянно.“

Красимир и Киара, както и Йовица и Филипа, получиха сърдечни благословии от своите роднини, които веднага доловиха положителната промяна у влюбените.

Последната роза: Златно признание за Габи и Калоян

Снимка: bTV

Романтичното приключение навлиза във финалната си фаза, а напрежението витаеше във въздуха преди последната Церемония на розата. Всички двойки, които са сигурни в чувствата си, си размениха цветя и красиви признания.

Петър поднесе на Кристина не само роза, но и красиво стихотворение, което успя да я разнежи.

Филипа и Йовица си размениха рози, запечатвайки момента с целувка, а Киара развълнувано сподели, че вижда „погледа на влюбен човек“ в очите на Красимир.

Изненадата на вечерта дойде, когато водещата Райна Караянева реши да даде две златни рози на Габи и Калоян. Инфлуенсърката бе толкова развълнувана, че едва успя да си поеме дъх, преди да признае пред всички: „Аз наистина съм влюбена в теб!“.

Правилата се променят: Момичетата напускат рая!

Снимка: bTV

Тъкмо когато всички смятаха, че церемонията е приключила, Райна Караянева шокира участниците с неочакван обрат! За да може всеки да вземе финалното си решение „с избистрен ум“, както каза Райна, новият регламент изисква двойките да прекарат времето до финала разделени.

Момичетата получиха само 15 минути, за да съберат багажа си и да напуснат имението, без да знаят накъде отиват. Следваха прегръдки, целувки и сълзи на раздяла. „Очаквахме парти. А, хоп, ние момчетата оставаме сами“, констатира тъжно Йовица.

Единствените, които намериха смисъл в тази раздяла, бяха триото Орлин-Натали-Тихомир, които видяха в това шанс да изяснят най-сетне чувствата си.

Всички мъже побързаха да помогнат на половинките си с багажа, с изключение на Орлин и Тихомир, които оставиха Натали сама да се справи с тежките куфари.

Дали тази принудителна раздяла ще донесе яснота или ще предизвика още повече съмнения? Предстои да видим кой ще продължи приказката си извън камерите и за кого любовта в Рая ще приключи!

