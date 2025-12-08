Филипа и Йовица със сигурност ще бъдат запомнени като една от най-стабилните и сигурни в чувствата си двойки в „Ергенът: Любов в рая“. Още от самото начало художникът заяви симпатиите си към козметоложката – на които тя без колебание отговори. И за кратко време, отношенията между тях се задълбочиха.

В продължение почти на цялото предаване, двамата останаха неразделни. И дори често обсъждаха общото си бъдеще. „Йовица е моята мъжка версия и затова съм се спряла на него. В него виждам решителност, адаптивност, креативност“, признава Филипа. Йовица на свой ред заяви, че в избраницата си вижда своята „женска версия“ и че се чувства готов да ѝ се довери.

Любов, но не и секс

Но въпреки че постоянно демонстрираха близост, двамата участици бяха категорични, че между тях секс не е имало. „Да, искам близост с мъжа, когото съм и избрала, но не мисля, че тук е мястото да се показват такива неща", сподели Филипа пред всички. Йовица потвърди думите ѝ и по всичко изглежда, че устояха на думите си.

Снимка: Филип Станчев

Момент на ревност

Двамата спазиха обещанията, които си размениха и останаха верни един на друг до края на шоуто. И дори и опитите за намеса на трети човек не успя да ги раздели. Йовица стана свидетел на симпатиите, които Лъчезар прояви към половинката му – нещо, което породи известна ревност у художника. Но, очаквано, нещата бързо се изгладиха – тъй като Филипа не му даде повече поводи за негативни чувства.

Винаги готови да заявят чувствата си

Още от първите банкети в шоуто – които са и моментите на пълни откровения, Филипа и Йовица винаги отговаряха положително на въпроса: „Има ли влюбени в рая?“ Те са една от малкото двойки, които всеки път се изправяше – като знак за потвърждение.

Снимка: Филип Станчев

Бижуто, което Йовица поднесе

По време на романтичната индивидуална среща, Йовица успя да изненада Филипа, поднасяйки ѝ красив, романтичен жест. Докато двамата се разхождаха из цветните улици на малкото гръцко градче, художникът поднесе на половинката си нежно колие с висулка от сапфир. „Подарих на моята половинка нещо уникално, блестящо, много скъпо – за да изразя любовта си не само с думи.“

Още за любовта между Филипа и Йовица - вижте във видеото:

