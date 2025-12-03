Финалът на всеки банкет призовава всички влюбени участници да се изправят и да признаят чувствата си пред половинката си. В епизод 63 емоциите бяха много цветни, а изненадите не спираха да излизат наяве.

И този път, по "стандартната процедура", се изправиха - Филипа и Йовица. Калоян отново стана сам, без Габи до себе си. Той пожела да поговори с нея след като приключи банкетът, защото вярва, че комуникацията е ключът към прогреса в едни взаимоотношения.

"Няма значение какво говориш, важни са действията! Това, че Калоян е казал, че е влючен в мен, след всичко, което разбрах тази вечер, мен изобщо, ама грам не ме трогва", сподели тя пред камерите.

Не пропуснаха да се изправят и Виктор и Дениз, макар че не го направиха на предходния банкет. В епизод 63 те "отново" бяха влюбени. До тях бяха прави и Кристина и Петър.

Неочаквано се изправи и Киара, но не и Красимир.

"С Киара нямаме никакви проблеми, даже се чудим за какво да се скараме", каза бизнесменът пред редакторите на предаването.

Как завърши банкетът - вижте в следващото видео.

