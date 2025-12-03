Романтичното приключение "Ергенът: Любов в рая" е към своя край, а най-паметните моменти са наистина впечатляващи. Неочаквани обрати - хаотични емоции, любовни триъгълници, сълзи, трудни избори и много вълнения, изпълниха този сезон на предаването с адреналин и изненади. Подготвили сме ви най-значимите моменти досега.

Ето кои бяха най-паметните моменти от "Ергенът: Любов в рая" досега:

Натали, Орлин и Тихомир - отровният любовен триъгълник

Синеоката хореографка, която от самото начало се сближи с музикалния продуцент Орлин изглежда все по-объркана в избора и чувствата си. Тя попадна в опасен любовен триъгълник - между Орли и Тихомир. Влюбена в Орлин, но привлечена от Тихомир. Любовната драма между тях е наистина жестока, а Орлин дори се разплака и избухна в емоции заради поведението й. Кого ще избете тя - тепърва предстои да разберем. А вие можете да гласувате в анкетата тук:

Шермин, Киара и Красимир - един мъж, раздвоен между две русокоси изкушения

След срещата на Красимир и Киара, нещата между него и Ана-Шермин определено започнаха да охладняват. Ревност, нападки и откровени признания - в главата на бизнесмена Краси беше хаос, докато Шермин не напусна предаването и той остана само с бургаската певица.

Джан Микеле агресира срещу Орлин, а после напусна предаването

Докато вечерят, Джан Микеле с се оттегля от масата с думите: „Аз на една маса с лайно не мога да се храня“, визирайки Орлин. От там започва драмата между тях, която бързо ескалира.

Това предизвиква бурна вълна от емоции - включително и сред редакторите на предаването, които разговарят с Джан, обвинявайки го, че е наплюл, буквално, Орлин. Джан отрича, оправдавайки се, че „просто устата му е била пълна с храна“. Но всички са категорични, че вече става дума за "целенасочен тормоз". Джан не е съгласен и се опитва да се изкара „жертва“. „Такъв човек ще те предаде винаги в живота“, смята той за Орлин.

Появата на Левент и скандала му с Виктория

Новият участник Левент бързо успя да създаде хаос във вилата на любовта! С появата си той събуди разнообразни реакции, а разговора му с Виктория го накара да избухне емоционално. Двамата не успяха да се разберат още в началото, след което Левент си позволи да използва остри нападки по неин адрес пред всички останали.

Скритото минало на Калоян и Кристина

Калоян призна, че познава Кристина отпреди старта на романтичното предаване. Тя обаче не се спомни за тази случка. Това разстрои половинката му, Габи, и нещата поеха в съвсем различна посока, въпреки доброто настроение, което се създаде на масата.

Тежкото разочарование на Габи от Калоян

Габи реагира остро и потърси обяснение от близката си приятелка, както и от партньора си. Петър сподели, че Калоян сам му е разказал тази история, когато са се запознали в имението.

"Да премълчиш е половин лъжа. На първо място Калоян премълчава, че познава Криси, на второ място казва "не съм сметнал, че е нужно". Няма как да подмина такова нещо", каза Габи пред камерите.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

