Напрежение, спортна злоба, хъс за победа - понякога "Ергенът: любов в рая" изглежда също като футболен мач. А в състава от участници има както бивш футболен мениджър, така и жена, която избира отбора според това, в кои играчи би се влюбила. И все пак - от кои отбори са участниците в "Ергенът: любов в рая"?

Всеки от участниците сподели в специалния Лексикон на Ladyzone.bg на кой футболен отбор е фен. Ще има ли феърплей и биха ли се събрали отново двойките, ако знаеха тази информация?

От кой футболен отбор са участниците в "Ергенът: любов в рая"

Дениз Хайрула се завърна в романтичното риалити "Ергенът: Любов в Рая", след като вече участва в първия сезон на "Ергенът", където се бори за сърцето на Виктор Стоянов. Тя беше една от финалистките, но не успя да спечели формата тогава. Сега на финал отново е с човек на име Виктор, но този път друг.

Дениз Хайрула симпатизира на ЦСКА.

Кристина Пламенова също е позната на зрителите от втори сезон на романтичното риалити „Ергенът“. Тя е носителка на титлите „Мис София“ 2019 и „Мис Вселена България“ 2022.

Кристина няма любим отбор, защото не гледа футбол.

Денислав Денчев е един от мъжете, които вляхоза в романтичното риалити „Ергенът: Любов в рая“ на по-късен етап от останалите участници. Той е от момчетата, които не се притесняват много от неизвестното, защото знаят, че всичко рано или късно ще се нареди. Признава, че неведнъж умишлено се е саботирал, когато е бил на среща с дама, за да не бъде харесан и да избегне нежелани отношения.

Денислав е харесвал Манчестър Юнайтед като ученик, но признава, че от години вече не е гледал цял мач.

Левент е участникът в Ергенът:Любов в рая, който успя да остави зрителите без думи с дръзкия си темперамент. Колоритен, абмициозен и упорит - той определено умее да събужда силни емоции в хората и знае как да е в центъра на вниманието. Грабна любопитството на зрителите със съветите, които даде на Орлин как да се държи с Натали и не скри, че в личния си живот е подарявал силиконови импланти за гърди на приятелката си.

Левент е с любим футболен отбор "Левски София".

Галена също влезе на по-късен етап, но остави незабравима следа в предаването. Освен, че е PR на две болници и току-що завършил парамедик, тя работи като певица и модел. Носителка е и на титлата „Мис Роза“.

Галена също е фен на „Манчестър Юнайтед“, но по принцип е влюбена в играчите, отколкото в самата игра.

Тихомир е от Червен бряг и е фитнес инструктор. Определя се като романтична натура и мечтае за единствената и неповторима любов, която да носи уют, топлина и емоционален пристан. Тихомир стана част от любовен триъгълник в риалитито, след като спечели симпатиите на Натали. С това, разбира се, предизвика негативното отношение на Орлин и някои други участници, които не одобриха неговата намеса.

И Тихомир е фен на „Манчестър Юнайтед“.

Красимир Томов стана първият участник, в риалитито, който попадна в любовен триъгълник - с Ана-Шермин и Киара. Той беше и първият, който даде пръстен с диамант на своето момиче. Но това явно не беше достатъчно и всичко се провали с гръм и трясък! До финала все пак той стигна с Киара. Според него той има ясна представа каква трябва да е жената до него - красива, със стегнато тяло. Твърди, че има радар за златотърсачки.

Краси не споделя кой е любимият му футболен отбор.

Джан-Микеле се открои като един от най-темпераментните участници в романтичното риалити "Ергенът: Любов в рая". Той винаги успява да бъде в център на внимание и да отстоява себе си. Дори тогава, когато това му носи критики и негативи. Джан е роден в семейство на италианец и българка. Живял е както в България, така и в Италия и Румъния. Говори свободно четири езика. И може да се похвали, че още на 13 години печели международния конкурс Best child model of the world.

Джан Микеле признава, че не гледа футбол, защото е привърженик на спортовете, в които човек е солов играч, като бойните, например.

Снимка: Филип Станчев

Хени беше запомнена от зрителите като червенокосата дама, която успя да разпали страстите в „Ергенът: Любов в рая“. И нямаше как да е по друг начин. Тя обича да бъде център на внимание, да се занимава с редица неща и определено умее да се забавлява. Хени е от Пловдив, професионална танцьорка и коафьор.

Любим футболен отбор няма.

Габи Цонева е една от участничките в "Ергенът: любов в рая" с атрактивна визия и чувство за хумор. Вероятно я помните и от втори сезон на „Ергенът“, в който взе участие. Тя е от Пловдив и работи като ивент мениджър в заведение и има собствен бранд за дрехи. Иска да изживее един ден като Ким Кардашиян, защото иска да усети какво е да управляваш цяла империя и всички да говорят за теб.

Признава, че не разбира от футбол, така че няма любим отбор.

Филипа е биолог по образование, но работи като козметолог. Бивша професионална гимнастичка и възпитаничка на Илиана Раева. Лъчезарна, открита, сладкодумна и интелигентна. Осъзната и здраво стъпила на краката си. Бързо влиза под кожата, лесно се сближава и умее да задържа хората около себе си. Още с влизането си във формата между нея и Йовица се родиха топли чувства и ги запазиха до края.

Филипа не гледа футбол.

Снимка: Филип Станчев

Ана-Шермин Метушева е едно от момичетата, за които всички говорят в този сезон на романтичното риалити. Дамата определя себе си като любознателна и искрена. Неколкократно повтори, че владее 5 езика. Освен лукс и пръстени с диаманти, Шермин обича да хапва ягоди, а любимият й цвят е белият.

Няма фаворит за отбор, но би подкрепила този, който харесва бъдещият й съпруг.

Виктория също е позната на зрителите с участието си в предишен формат на "Ергенът". Тя е бивш футболен мениджър, но след участието й в предаването, от БФС я уволняват. В отговор тя завежда дело и го печели на първа инстанция. Тя е емоционална, интелигентна, амбициозна. Винаги казва какво мисли независимо кой седи срещу нея и независимо от последствията.

Виктория е фенка на ЦСКА, Славия, Барселона, Рома.

Киара Маджарова е попфолк певица,която забърка любовна интрига в предаването и излезе победител в нея. Тя също е била участничка в предишен сезон - в „Ергенът“, сезон 3. Киара влезе със завка да открадне Краси от Шермин и след един фалстарт - успя. двамата стигнаха до финала.

Фенка е на Реал Мадрид.