Една червенокосата дама успя да разпали страстите в „Ергенът: Любов в рая“ така, както никоя друга – Хени Макева. Тя обича да бъде център на внимание, да се занимава с редица неща и определено умее да се забавлява. Вижте повече за нея!

Коя е Хени Макева?

Хени е от Пловдив, тя е професионална танцьорка и коафьор. На път е да вземе магистърска степен по „Корпоративен бизнес и предприемачество“. Израснала е само с майка си, а за да оцелеят ѝ се налагало от 14-годишна да работи по нощните клубове. Емоционална и чувствителна, в нея бушува силен огън. Открита и откровена е. Взима бързо решения, пали лесно и има силно изразено чувство за справедливост Тя е микс от изящна жена и мъжко момиче, има силна воля, отличителна красота и присъствие. Животът я е превърнал в боец.

Хени и Лексиконът на LadyZone.bg

Ако можеше да изживееш 1 ден като която и да е жена в света – коя би избрала?

Мерилин Монро - вечният секссимвол и до днес!

На какво искаш да научиш бъдещата си дъщеря/син?

Дисциплина грижа, търпение, емпатия, истинност. Да се учи от грешките и с увереност да не спира да преследва мечтите си!

Какъв съвет би дала на 18-годишното си Аз?

Обичай! Живей смело и вярвай в себе си! Няма да е все така!

Какво е любовта за теб сега?

Любовта за мен е необходимост - чувство, без което не можем! Дава ни свобода, вдъхновение! Също така е грижа отговорност и компромиси!

Какво е твоето тайно оръжие за първа среща?

Лек хумор и харизма!

Кой е най-неловкият момент, в който си се опитвалa да впечатлиш някого?

Не ми се е случвало в подобна ситуация да се чувствам неудобно, но за сметка на това има много други!

Ако трябваше да напишеш любовно писмо с емоджита, кои щяха да са задължителни?

Къща, плюшено мече, влюбена двойка, трогателен поглед, сърце.

Любим плод, песен, цвят и футболен отбор?

Любим плод - горски плодове. Песен - "The show must go on" на Queen. Цвят – бяло. Любим футболен отбор нямам!

Хени в "Ергенът: Любов в рая" досега

„Има много Марии, Виктории и Габриели, но Хени е една единствена и незаменима“, смело заяви още с влизането си Хени в "Ергенът: Любов в рая".

Когато стане въпрос за флиртуване с мъж, Хени работи с „тактиките от втори клас“ – хапе, щипе, рита под масата и определено успява да привлече вниманието всячески. Не е за подценяване и факта, че е много ревнива и отмъстителна. Тя заяви, че ако открие някого във вилата в рая, то определено ще преобърне живота му.

Емблематична беше срещата й с Калоян, след като Хени се сдоби с правото да заведе един свой избраник на среща. За да реши с кого да иде, тя направи 3 мини срещи, на които покани Калоян, Петър и Вальо. А срещите й с тримата ергени биха послужили за сюжет на любовна драма, гарнирана с много пиперлива комедия.

"Идва ми малко не мъжко момиче да те заговоря и ти да си толкова честен и всеотдаен, че да не обръщаш внимание. Тестостерончето ми идва нисичко!“ - с тази рязка реплика Хени прекрати срещата си с Калоян.

Според нея й е било трудно да разговарят и е трябвало "да му вади думите с ченгел". Според него Хени е обидена и отхвърлена жена и това е причината да реагира по този начин.

Забавна беше и в сцената, в която шермин трябваше да оближе крака на Хени.

„Бих дала всичко от себе си в името на смеха“, категорична бе Хени и поднесе крака си към Шермин, която буквално трябва да го оближе.

Най-любопитното от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

