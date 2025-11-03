Тя е жена, за която дисциплината, балансът и вдъхновението не са просто думи, а начин на живот. Биляна Йотовска излъчва сила и женственост в равни дози – многократен републикански и балкански шампион в категория „бикини фитнес“, носителка на титлата “Flex Bikini Model Search” в Лас Вегас (2016) и автор на пет книги за здравословен начин на живот. Завършва Националната художествена академия, а днес следва магистратура по специалност храни, хранене и диететика в УХТ – Пловдив.

Освен това Биляна е сред най-влиятелните фигури у нас в света на здравето и спорта – вече осем години успешно развива собствения си бранд за спортни облекла, аксесоари, добавки и натурална козметика. Зад всичко това стои жена, която е не просто фитнес икона, а майка, съпруга и вдъхновител на хиляди жени.

Поводът за разговора ни е нейната нова титла – „Мисис България Европа“, признание, което идва като естествено продължение на дългогодишния ѝ труд, отдаденост и стремеж към съвършенство. Биляна ни допусна зад кулисите на конкурса и сподели какво за нея означават успехът, красотата и силата на жената днес.

Честито! Как се почувствахте в момента, в който чухте името си като „Мисис България Европа“?

Благодаря! Това беше момент, изпълнен с различни емоции – смесица от вълнение, благодарност и удовлетворение, разбира се. Когато чух името си, сякаш си дадох сметка, че всички години труд, дисциплина и грижа за себе си, са имали смисъл. Тази титла е красиво признание за всяка зряла жена, която е майка, съпруга и професионалист в своята област.

Зад гърба си имате множество постижения – какво прави именно тази победа специална за Вас?

Тази победа е специална, защото я приемам не като състезание за красота, а като платформа за ценности – здраве, самочувствие, пример за младите момичета и жените над 30 и дори над 40. Короната на Мисис България показва, че времето може да бъде наш съюзник, когато се грижим добре за себе си.

Кой беше първият човек, на когото се обадихте след конкурса?

Първият човек беше майка ми. Тя винаги е до мен – тихо, стабилно и с много подкрепа.

Какво символизира за Вас тази корона – признание, отговорност или може би ново начало?

За мен короната е съчетание от признание и отговорност. Тя символизира усилията, които стоя зад сцената – постоянството, характера, дисциплината и умението да останеш себе си. В същото време е ново начало, защото чрез нея мога да достигна до още повече жени и да ги вдъхновя.

Как се подготвя една жена като Вас за подобно събитие – физически, психически, разкрасителни процедури? Какво направихте преди конкурса?

Подготовката е комплексна. Исках по-елегантна визия и съобразих тренировките си през последните седмици с тази цел. Разбира се, правилното хранене и добрата хидратация са задължителни за свеж вид. Когато видях гащеризона за първи тур, прилепнал по тялото ми, реших да пропусна обяда в деня на събитието, ха-ха!

Психическата подготовка също е важна – фокус, спокойствие и сън. В деня преди конкурса си направих козметична процедура, която освежи кожата ми. За мен беше важно да изглеждам като себе си, не като различен човек, и най-важното – да се чувствам уверена в тялото си.

Имате ли свой ритуал или мисъл, която Ви дава увереност, когато излезете на сцената?

Винаги се притеснявам преди да изляза на сцена и пред публика, винаги! Но си повтарям: „Бъди спокойна и се усмихни.“ Усмивката е моята енергия към хората. И си напомням, че сцената е удоволствие.

Какво е според Вас истинската красота – не в конкурсите, а в живота?

Истинската красота е комбинация от самочувствие, доброта, грижа за себе си и отношение към хората. Тя е във времето, което отделяме за здраве, развитие, семейство. Красотата се усеща, когато жената е щастлива, а не когато е „перфектна“.

Как успявате да постигнете баланс между професията, майчинството и личното време?

Балансът е избор и организация. Като един истински Козирог, планирам, приоритизирам и се старая да не забравям и за себе си. Уча се на умението да казвам „не“, когато трябва, все пак денят е 24 часа.

Разкажете ни за половинката си и дъщеря си – те как Ви подкрепиха, бяха ли до Вас?

Имам невероятно семейство. Съпругът ми винаги ме подкрепя в новите проекти и знае колко отговорна и концентрирана съм, когато си поставя цел. Дъщеря ми Никол, която е на 15 години, е моята най-голяма мотивация. Всъщност тя ме записа за участие в конкурса! Изпрати биография и мои снимки…

Какво бихте казали на всички майки, които често забравят да се погрижат за себе си?

Майчинството не означава да забравиш за себе си. Когато майката е щастлива, здрава и уверена, и детето расте в такава енергия, и бащата е доволен. Не е егоизъм да отделяш време за себе си. Това е и посланието и на последната ми книга “Моят дневник за младост и здраве”. Малки ритуали, добра храна, движение… това променя всичко. Личностното и кариерно развитие също са много важни за мен и моето самочувствие. Обожавам работата си и всичко свързано с моя бранд.

И накрая – как бихте описали успеха днес? Какво означава той за Биляна Йотовска?

За мен успехът днес е баланс и много, много работа. Като хубава жена често съм била подценявана назад в годините. Но аз знам къде съм и колко труд ми е коствало да стигна до тук! Да постигнеш целите си, без да губиш себе си, е много важно. Да вдъхновяваш, вместо да конкурираш. Да се развиваш, но с благодарност. Успехът е състояние на духа.

