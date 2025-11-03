Биляна Йотовска доказа за пореден път защо е считана за една от най-красивите жени в България. Брюнетката стана носителка на титлата „Мисис България Европа“, като допълнително получи и специалната награда „Best Body“ на тазгодишното издание на конкурса Mrs. Bulgaria.

"Да нося титлата „Мисис България Европа“ е огромна привилегия и чест за мен! Това е най-престижният конкурс за омъжени и семейни дами у нас - символ на женственост, класа, отговорност, харизма и най-вече добър пример", заявява Йотоевска.

"Горда съм, че представлявам българската жена именно в тази категория. Благодаря и за специалната награда, която получих “Best body”, допълва тя.

"Искам да благодаря на организаторите за доверието, на семейството си и на всеки един от Вас - my #DreamBibiTeam за прекрасните пожелания! Получих стотици съобщения - ще се постарая лично да отговоря, защото за мен уважението към хората винаги е на първо място. Благодаря Ви за огромната подкрепа, милите думи и топлата енергия, която ми изпращате. Обичам Ви!", не крие вълнението си Йотовска.

"Красотата има много лица – дисциплина, спокойствие и любов към себе си. Конкурсът „Мисис България“ за мен беше напомняне, че когато се грижим за тялото и ума си, възрастта е просто цифра", категорична е красавицата.

"Истината е, че на 40 се чувствам по-жизнена, силна, работоспособна и вдъхновяваща от всякога! Продължавам напред с усмивка и вярвам, че най-хубавото тепърва предстои. Следващото предизвикателство? Международният конкурс Mrs. Europe догодина!", заявява Йотовска.

Биляна Йотовска е омъжена за Димитър Димитров

Той е не само неин партньор в живота, но и в спорта. Димитър е бивш професионален културист и фитнес треньор, който споделя страстта на Биляна към здравословния начин на живот и спорта.

Двамата често споделят съвместни тренировки и моменти от ежедневието си, показвайки силната връзка и взаимната подкрепа, която ги свързва. Плод на тяхната любов е Никол, която вече е на 15 години.

През май Йотовска написа трогателно пожелание за рождения ден на дъщеря си: „Винаги съм си мечтала за дъщеря, с която да сме най-добри приятелки, да сме си близки, тя да бъде моето по-добро АЗ!“, пише Йотовска в своите социални мрежи.

Вижте повече за Биляна Йотовска в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK