Дениз Хайрула се завръща в романтичното риалити "Ергенът", но този път нищо не е същото. Тазгодишното издание "Ергенът: Любов в Рая" посрещна 20 мъже и 20 жени, които са готови да открият любовта.

Дениз Хайрула е позната на зрителите от първия сезон на предаването, където дамите се бориха за сърцето на Виктор Стоянов. Тя беше една от финалистките, но не успя да спечели формата.

Тя се впусна в новата любовна игра, за да открие своята половинка. Какво обаче все още никой не знае за нея. Споделя ни в поредицата "Лексикон":

Лексикон

1. Коя черта в характера си харесваш най-много?

Способността да изпитвам емпатия.

2. Ако можеше да изживееш 1 ден като която и да е жена/мъж в света – коя/й би избрала?

Дженифър Лопес по време на концерт.

3. На какво искаш да научиш бъдещата си дъщеря/син?

Да бъдат добри хора.

4. Какъв съвет би дала на 18-годишното си Аз?

Да бъда хитра, да мисля в перспектива и да не се доверявам толкова лесно.

5. Какво е любовта за теб сега?

Всичко. Смисъла на живота ми.

6. Какво е твоето тайно оръжие за първа среща?

Ако го кажа вече няма да е тайно.

7. Кой е най-неловкият момент, в който си се опитвал да впечатлиш някого?

Няма такъв, защото никога никого не съм се опитвала да впечатлявам, винаги се е случвало от само себе си и с лекота. Ако питате как впечатлявам другите - просто се появявам.

8. Ако трябваше да напишеш любовно писмо с емоджита, кои щяха да са задължителни?

Червено сърце, роза, катинар, ключ, шампанско, мед, море, слънце, пръстен, булка, младоженец и бременна жена.

9. Любим плод, песен, цвят и футболен отбор

Череша, нямам една любима песен, и цвета не е само един, но в земни тонове, златно, ЦСКА.

Какво се случва с Дениз в „Ергенът: Любов в рая“?

Дениз е бивша плейметка и една от най-обсъжданите участнички в „Ергенът“, сезон 1. Работи като модел и инфлуенсър, завършила е психология и продължава образованието си като магистър по клинична психология в НБУ.

Днес Дениз се стреми се към по-високи цели и признава допуснатите грешки в миналото. Приоритет ѝ е образованието. Готова е и да създаде семейство и влиза в риалитито, за да намери уравновесен мъж, който да ѝ даде спокойствие.

В нея обаче все още се долавя следа от дивото момиче, което пали, без да брои до десет. Коя ли ще надделее - новата или старата Дениз?

В шоуто Дениз бързо се сближи с бизнесмена Виктор Иванов. Тяхната връзка бе сред първите оформени двойки в „Ергенът: Любов в рая“.

В епизод 52 Дениз избухна в сълзи и сподели, че е „преуморена от емоции“, трудно ѝ е, търси спокойствие, но вътрешно преживява напрежение. В по-новите епизоди пък имаше индикации, че между нея и Виктор връзката се разклаща: според него, те имат различни виждания за отношенията и бъдещото семейство.

Един от критичните моменти: в разговор с Калоян, Виктор призна, че не е сигурен, че Дениз е „точният човек за него“.

Въпреки всички съмнения и обрати, двамата стават на финала на банкетите, когато е време влюбените да признаят чувствата си. Идилията обаче продължи кратко.

Сред останалите участнички възникна напрежение - флирт между Виктор и Кристина накара Дениз сериозно да се замисли за връзката им.

Повече от епизод 63 - вижте в следващото видео.

