Дениз се обиди от неуместна шега на Виктор по адрес на Кристина, с която вече делят стая. Докато предприемачът и юристката си говориха за спречкването с Габи, психоложката реши да напусне стаята, за да не им пречи, но впоследствие остана ядосана от това, което чу.

По време на разговора им, Виктор прекъсна половинката си, когато тя реши да напусне стаята, за да може той да се "отпусне":

"Нищо тайно не говорим. Ако се отпусна още малко, както чакам Криси..."

Дениз слезе долу, за да си "сготви", при Габи и Блага, на които сподели какво я е фрустрирало така. Те разтълкуваха изказването му като сексуално и въобще не се засмяха на шегата.

"Да не се окаже, че и той я познава отпреди това", пита Бонбонова.

Дениз реагира остро и отсече:

"Защо не се вземат направо? И без това се харесват от началото и е взаимно."

Тя продължи, като им разказа как в началото на предаването Кристина и Виктор са си говорили помежду си и са демонстрирали някаква близост.

Какво още им сподели за юристката - вижте в следващото видео.

