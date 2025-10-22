Ким Кардашиян отбеляза своя 45-и рожден ден със стил, носейки част от модната история на 90-те. Звездата е в началото на своята „златна ера“ и го демонстрира с избора си на тоалети.

На 21 октомври, Кардашиян пристигна в Париж за премиерата на предстоящата съдебна драма на „All's Fair“, в която си партнира с Наоми Уотс, Глен Клоуз, Сара Полсън и други звезди.

След като присъства на официалното събитие, Кардашиян продължи празненствата за рождения си ден в легендарния кабаретен клуб Crazy Horse, придружена от майка си Крис Дженър.

Ким Кардашиян на 45 години

Ким Кардашиян активно учи право чрез стаж и през 2021 г. успешно премина "Baby Bar" изпита в Калифорния, целяйки да стане адвокат.

Тя притежава уникален и исторически значим архив от дизайнерски дрехи, включително емблематични винтидж тоалети като този на Мерилин Монро.

Ким е успешен предприемач, основател на мултимилиардния бранд за оформящо облекло Skims и козметичната линия.

Карадашиян с невероятен корсет от 90-те

За своя рожден ден, Ким направи драматичен и исторически избор, обличайки Look 28 от прочутата колекция висша мода пролет-лято 1997 на Givenchy by Alexander McQueen, озаглавена „Търсене на златното руно“.

Снимка: Getty Images

Ефирната и ослепителна визия включваше асиметричен златен корсет, който подчертаваше емблематичните й извивки, акцентиран с бели детайли и тюлена пола със златни орнаменти. Вдъхновена от вътрешната си гръцка богиня, Кардашиян завърши визията със златни обувки на висок ток, прибрана коса на кок и впечатляващ грим с начервени бузи и нежно розови устни.

Снимка: Getty Images

Ослепителният тоалет за рождения ден последва не по-малко впечатляващата визия от премиерата на „All's Fair“ по-рано същия ден. За събитието Ким се спря на светлосиня винтидж рокля Dior by John Galliano от колекцията пролет/лято на модната къща.

Роклята до пода се отличаваше с дълбоко деколте, къси ръкави и корсаж, прилепващ към талията, който преминаваше в пола тип „русалка“. Тази визия беше съчетана с по-романтичен блясък – очна линия с крилца, румени бузи, бляскави устни и пригладен кок.

