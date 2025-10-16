Що се отнася до провокативен маркетинг, Ким Кардашиян всеки път надминава себе си. Бизнесдамата и звезда от риалити телевизията предизвика известно недоумение с най-новото попълнение в колекцията си бельо, Skims - едва доловими прашки, пищно "украсени" с изкуствено интимно окосмяване.

Наречени „Върховният храст“, ​​прашките се предлагат в 12 различни цвята и размери от XXS до 4XL.

Посетителите на сайта и на профилите в социалните мрежи на Skims са посрещнати видеокадри от игрово шоу в стил 70-те години на миналия век, в което белокос мъж водещ посочва табела с надпис „Съответства ли килимът на пердетата?“. Пред него са три жени с дълбоко деколте и презрамки, всяка от които държи табела с голям въпросителен знак над тесните си шорти.

Фразата е английски идиом, който обикновено се използва като пикантен или закачлив въпрос и не се превежда буквално. В разговорен (особено неформален) контекст означава: „Истински ли е цветът на косата ти - и отдолу?“

След като купувачите кликнат върху самия продукт, им се казва: „С тези емблематични нови бикини, вашият килим може да бъде в какъвто цвят пожелаете.“

В сайта на бранда прашките са описани като „най-дръзките бикини на Skims досега“, добавяйки: „Ръчно изработени от супер прозрачна, еластична мрежа, тези прашки са с комбинация от къдрава и права изкуствена коса в дванадесет различни нюанса.“

Снимка: Skims

Всяка версия на прашките изглежда е разпродадена онлайн, само два часа, след като са пуснати в продажба, като на потенциалните купувачи се дава възможност да се запишат в списък с чакащи.

Марката оформящо бельо на Кардашиян е известна с това, че грабва заглавията с ексцентричната си гама, включително бельо, инкрустирано с кристали Swarovski, сутиен с формовани зърна, сутиен с перфорирани зърна и оформящо бельо за лице.

Кардашиян рекламира гамата в сторитата си в Instagram, макар че самата тя се въздържа да я пробва за пред камерите. Вместо това, тя озвучава, докато камерата се движи над различните опции. „Колко са забавни тези меркини (перука за срамни косми), хора?“, казва тя. „Имаме различни цветове, различни коси... това е лудост. Skims, бейби!“

Снимка: Skims

Пускането им на пазара беше посрещнато с известен скептицизъм онлайн. Ето какво коментриха част от потребителите:

"Ким Кардашиян да иска 32 долара за нещо, което мога да си отгледам безплатно за две седмици, е направо лудост!"

„Ким болна ли е?“

„Мога сам да отгледам едно от тях за около 48 часа.“

„Никой не е искал това.“

Снимка: Skims

Лиза Бетс, изследовател и старши преподавател по културни и исторически изследвания в Лондонския колеж по мода (UAL), каза пред CNN, че „това, което би било наистина шокиращо, е Skims наистина да прегърне идеята за „Върховния храст“ и да предложи нещо, което представлява естественото интимно окосмяване, а не подстригана, оцветена, контролирана, уморена версия на женствеността“.

