Лъчезар Енев напусна имението на „Ергенът: Любов в рая“, след като розата му беше отказана от Ана-Шермин. Ергенът разкрива истинските си мотиви зад този драматичен жест, коя дама е привлякла вниманието му най-бързо и защо Благовеста Бонбонова може да обърка играта в предаването.

Въпреки че романтичното приключение за Лъчезар приключи в ексклузивно интервю за Ladyzone.bg той признава, че в момента, в който Шермин отказва розата му, той е бил „леко разочарован, че си тръгва от приключението“. Но той не съжалява за действията си.

„Ако в живота попадна в такава ситуация, бих реагирал по същия начин, защото към нея имах един загубен облог и като мъж, който държи на думата си, бях подтикнат да й дам розата“, обяснява той.

Той подчертава, че това е било въпрос на чест, а не непременно на силни чувства в този момент. Жената, която грабна вниманието му още от пръв поглед е Филипа. Въпреки че не намира любовта, Лъчезар открива истинско приятелство.

„Станах най-близък с Тихомир“, разказва той.

Влизането на Благовеста има ключово значение според Лъчезар. Той е категоричен, че тя ще бъде сериозен фактор и ще обърка отношенията между някои двойки.

Правилата на Лъчезар в реалния живот

След като видяхме как реагира под напрежение, Лъчезар разкрива и как печели жените в реалния живот. Той винаги предпочита да бъде себе си.

„Проявявам търпение, разбиране и задължително изслушвам жените — те така обичат, а това обикновено ги печели“, обяснява той.

Най-романтичният жест, който е правил, е да изненада момиче „с пътуване и специална вечеря, подготвена от мен“.

Вижте какви изводи прави за себе си Лъчезар след участието си в „Ергенът: Любов в рая“ във видеото.

