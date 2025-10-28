В тропическия хаос на „Ергенът: Любов в рая“ любовта може и да е основната цел, но смехът също е гарантиран. От неволни гафове до култови реплики, участниците в шоуто изпълват всеки епизод с остроумие, емоции и неподправен хумор.

Ето кои са най-забавните реплики на участниците от епизод 38:

Бисери

Кристина

„Шармаяни трудно ще я замени някой. Може да е леко откачалка, ама има си характер.“

Петър

„Изпокарали сте се: „Ти си ходи у Дубай, ти си ходи у София“ и на другия ден сте в басейна и лежите.“

Габи

„Ох, Виктория се беше издокарала като мушама. Като мушама на някоя бабешка маса беше! Панделка, бонбон и червени токчета със сърце – fashion police, бързо!“

Габи

„Виктория съм забелязала, че нейния стил на обличане е еклектичен – тя може да обедини 20 вида стилове в едно, обаче това нещо един път от десет се получава добре и повечето пъти е все едно е обрала магазин за втора употреба 95-та година.“

Габи

„Виктория за пръв път остана без думи, уж постоянно писка и църка, ама сега…“

Йовица към Виктория

„Колко планове обмисляш за екзекуция?“

Филипа

„С отрова в храната ще е най-лесно.“

Киара към Виктория

„Взеха ти момъка!“

