В тропическия хаос на „Ергенът: Любов в рая“ любовта може и да е основната цел, но смехът също е гарантиран. От неволни гафове до култови реплики, участниците в шоуто изпълват всеки епизод с остроумие, емоции и неподправен хумор.
Ето кои са най-забавните реплики на участниците от епизод 38:
Бисери
Кристина
„Шармаяни трудно ще я замени някой. Може да е леко откачалка, ама има си характер.“
Петър
„Изпокарали сте се: „Ти си ходи у Дубай, ти си ходи у София“ и на другия ден сте в басейна и лежите.“
Габи
„Ох, Виктория се беше издокарала като мушама. Като мушама на някоя бабешка маса беше! Панделка, бонбон и червени токчета със сърце – fashion police, бързо!“
Габи
„Виктория съм забелязала, че нейния стил на обличане е еклектичен – тя може да обедини 20 вида стилове в едно, обаче това нещо един път от десет се получава добре и повечето пъти е все едно е обрала магазин за втора употреба 95-та година.“
Габи
„Виктория за пръв път остана без думи, уж постоянно писка и църка, ама сега…“
Йовица към Виктория
„Колко планове обмисляш за екзекуция?“
Филипа
„С отрова в храната ще е най-лесно.“
Киара към Виктория
„Взеха ти момъка!“
Повече - вижте в следващото видео.
Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".
