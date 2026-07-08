Рай от измамно спокойствие, където само един гръм е достатъчен. Бурята връхлита и никой не остава невредим. Чувства, мечти, обещания... Само любовта може да ги спаси от самите тях. Който оцелее, ще разказва... Скоро по bTV зрителите ще могат да очакват новия сезон на "Ергенът: Любов в рая", а Райна Караянева отново ще бъде водеща на романтичното риалити!

Актрисата и модел беше свидетел на всички събития в къщата на любовните страсти и през първия сезон, като за Караянева това беше дебют в ролята на водеща на риалити формат.

„Да бъдеш част от този формат означава да си близо до най-силното – до зараждането на любовните искри. В този свят, в който всичко се случва на бързи обороти, "Ергенът: Любов в рая" ни връща към момента – към трепета, към очакването, към това, което наричаме истинска емоция, когато се впуснем във флирта, когато изпитваме страст“, сподели тогава Караянева.

"Благодаря, че втори пореден сезон имам честта да водя един от най-предизвикателните формати, които някога са съществували. Формат, в които любовта е на първо място, но за да оцелееш, се изисква много силна воля и издръжливост! Благодарностите ми се простират към огромен екип, но най-много благодаря на продуцента, който ме избра! Втори сезон Стефан! Да бъде!", написа Караянева в Инстаграм профила си навръх рождения ден на едно от децата си, като сподели очарователни снимки. Вторият син на водещата е роден през юни 2024 г.

Кои ще бъдат участниците в във втория сезон на "Ергенът: Любов в рая" - и кои познати лица от предишни сезони на "Ергенът" ще влязат - предстои скоро да разберем!

„Ергенът: Любов в рая“ е част от успешната световна франчайз линия на The Bachelor и се радва на огромна популярност в САЩ, Австралия и други пазари. Форматът е по лиценз на Warner Bros. International Television Production Limited и идва в България с обещанието за нов тип телевизионно преживяване – ярко, смело и без задръжки.

Коя е Райна Караянева

Райна Караянева е родена на 26 юли 1989 г. в Пловдив. Зодия Лъв е. Завършва 9-та Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин” и е магистър по Право в СУ „Св. Климент Охридски”.

От 2010 г. е модел към агенция Ивет Фешън. През годините дефилира по модните подиуми на Париж, Милано, Ханджоу (Китай) и Маями. В България Райна е позната като лице на известни модни марки, както и от редица телевизионни и печатни рекламни кампании.

През годините е работила и съчетавала модната си кариера с позицията на финансов анализатор, актриса, водеща, спортен инструктор.

Вижте още любопитни факти за Райна Караянева, водеща на втория сезон на "Ергенът: Любов в рая":

Райна е жена с много енергия. Aмплоато й като водеща на „Ергенът: Любов в рая“ я вдъхновява, защото там се среща с истински хора и техните неподправени емоции. Караянева признава, че обича да дава съвети, дори когато не са й поискани – навик, който се проявява и в предаването. В личен план определя себе си като „майка приятел“, а професионалният й път е пъстър и многопосочен.

За Райна „Ергенът: Любов в рая“ не е просто поредно телевизионно риалити, а място, където хората забравят за камерите и започват да показват истинските си емоции. Тя споделя, че често вижда уязвимост, надежда и смелост да се даде шанс на любовта от страна на ергените и дамите. В тези моменти Райна не остава настрана – тя се превръща в човек, към когото участниците се обръщат за съвет и подкрепа.

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