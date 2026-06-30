Сезонният косопад е често срещано явление, особено през преходните сезони. Макар мнозина да смятат, че причината е единствено времето, специалистите посочват, че хранителният режим играе много по-важна роля. Недостигът на желязо, белтъчини, витамин D, витамин B12, цинк и омега-3 мастни киселини може да отслаби космените фоликули и да засили косопада.

Спанак

Спанакът е отличен източник на желязо, фолиева киселина и витамин А. Тези хранителни вещества подпомагат снабдяването на космените фоликули с кислород и допринасят за нормалния растеж на косата.

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Семена от чиа

Чиа семената съдържат големи количества омега-3 мастни киселини, които подпомагат здравето на скалпа и могат да намалят възпалителните процеси. Освен това осигуряват фибри и антиоксиданти.

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Орехи

Орехите са богати на полезни мазнини, цинк, селен и витамин Е. Комбинацията от тези хранителни вещества подпомага здравината на косъма и предпазва клетките от оксидативен стрес.

Извара

Изварата е ценен източник на висококачествен протеин, който е необходим за производството на кератин – основният градивен елемент на косата. Освен това съдържа калций и витамини от група B.

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Сьомга

Сьомгата доставя омега-3 мастни киселини, витамин D и пълноценен белтък. Тези хранителни вещества подпомагат подхранването на космените фоликули и могат да подобрят плътността и блясъка на косата.

Навици, които могат да засилят косопада

Експертите предупреждават, че някои ежедневни навици могат да окажат отрицателно влияние върху растежа на косата:

строги диети и рязко отслабване;

недостатъчен прием на белтъчини;

пропускане на хранения;

хроничен стрес;

недоспиване;

продължителна дехидратация.

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Ежедневни навици, които вредят на косата ви

Дори да се храните с най-полезните за косата храни, някои ежедневни навици могат да обезсмислят усилията ви. Според най-често срещаният проблем е непостоянният прием на протеини, който често остава незабелязан при хора, чието меню се състои основно от салати, смутита или нискокалорични ястия. Освен това нарушеното здраве на червата - хронично подуване, повишена киселинност или възпалителни процеси – значително затруднява усвояването на жизненоважни хранителни вещества като желязо, цинк и витамини от група B.