Освен със силните си изяви на терена, футболната звезда Марк Кукурея се отличава и с характерната си дълга къдрава коса, превърнала се в негова запазена марка. Малцина обаче знаят, че зад тази визия стои емоционална семейна история, а не модна прищявка.

Детско обещание, което никога не е нарушил

Историята започва още когато Кукурея е малко момче и прави първите си стъпки във футбола. Майка му Патрисия решава да не подстригва косата му, за да може лесно да го разпознава сред останалите деца по време на мачовете. Докато всички момчета носели еднакви екипи, единственото, което се откроявало, била дългата къдрава коса на Марк. Така майка му без усилие можела да го следи от трибуните. С течение на времето това се превърнало в своеобразно обещание към нея. Футболистът запазил дългата си коса и до днес, въпреки че вече играе на най-високо ниво в световния футбол.

Повече от прическа

Световноизвестният футболист неведнъж е споделял, че полага специални грижи за косата си. За него тя не е просто част от външния му вид, а символ на детството, семейството и подкрепата, която е получавал от най-близките си хора. През годините именно тази отличителна визия го прави лесно разпознаваем както за феновете, така и за съотборниците и треньорите му. На 27 години Кукурея вече е извървял впечатляващ футболен път.

Снимка: Getty Images

Извън футбола Марк Кукурея води спокоен семеен живот. От 2018 г. е заедно с партньорката си Клаудия Родригес, с която имат три деца. Самият футболист не крие, че именно семейството му дава увереност и му помага да се справя с напрежението във футболния свят.