На пръв поглед съчетанието между доматено червено и лилаво не звучи като типичната модна тенденция, но именно тази необичайна комбинация постепенно се превръща в един от най-интересните трендове за лято 2026.

Доматеното червено е ярко, смело и привлича вниманието, докато лилавото тип слива носи дълбочина и елегантност. На теория двата нюанса изглеждат като цветове, които трудно биха си подхождали. Когато обаче бъдат комбинирани правилно, резултатът е изненадващо хармоничен и модерен. Един от най-запомнящите се примери дойде от актрисата Зоуи Дойч, която се появи в нюйоркския Madison Square Park с лилава жилетка и яркочервен панталон. Визията доказа, че два наситени цвята могат да съществуват в един тоалет, без да си конкурират вниманието, а напротив – да се допълват.

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Как да носите комбинацията правилно

Ако искате да изпробвате тенденцията, стилистите препоръчват лилавият цвят да бъде в долната част на визията - например под формата на панталон или пола. По-тъмният нюанс създава стабилна основа и може да замени класическите неутрални цветове като черно или тъмносиньо. Доматеното червено, от своя страна, е идеално за акцент в горната част на тоалета – риза, топ, жилетка или сако. Така визията изглежда балансирана, без да е прекалено натрапчива.

Както често се случва, този различен и интересен тренд тръгва от модните подиуми. В колекцията пролет/лято 2026 Prada загатна за съчетанието между червено и лилаво чрез комбинации от червени ризи и светлолилави мини панталони. По-късно, по време на ревюто на Celine за мъже пролет/лято 2027 в Париж, доматеното червено и сливовото отново се появиха заедно, този път в плетени модели и аксесоари. Цветовете бяха комбинирани по фин начин, без класическото разделяне на големи цветни блокове.

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Защо тази комбинация работи

Макар да изглеждат контрастни, доматеното червено и лилавото се намират близо едно до друго в цветовия кръг. Именно това позволява техните подтонове да се допълват естествено и да създават усещане за хармония. След няколко сезона, доминирани от нежни пастелни нюанси като маслено жълто, шамфъстъково зелено и светли лилави тонове, модата очевидно поема в по-смела посока.