С лято 2026 идват и новите, по-смели тенденции в света на маникюра. След години на минималистичните и почти незабележими нюанси, модни експерти отчитат завръщане на ярките цветове, интересните текстури и маникюрите с характер. Според водещи маникюристи именно тези седем нюанса ще бъдат сред най-желаните през топлите месеци.

Цвят диня - хит, който все повече дами избират

Ако има един цвят, който улавя настроението на лятото, това е диненото розово. Свеж, жизнен и изненадващо универсален, този нюанс стои добре на различни тонове кожа и носи усещане за безгрижие и настроение. Той е достатъчно ярък, за да привлича вниманието, но и достатъчно елегантен за ежедневен маникюр. Именно затова специалистите го определят като един от най-носените цветове на сезона.

Маслено жълто

Масленото жълто продължава възхода си от модните подиуми към бюти тенденциите. Нежният и кремообразен нюанс предлага по-изискана алтернатива на яркото слънчево жълто. Маникюристите препоръчват цветът да се комбинира с хром ефект или с френски маникюр за още по-модерен завършек. Освен това той изглежда особено впечатляващо върху загоряла кожа.

Люто червено

Класическото червено получава лятна интерпретация под формата на наситен червено-оранжев нюанс, вдъхновен от лютите чушки. Този цвят излъчва увереност, енергия и лукс. Според специалистите той е сред онези нюанси, които никога не остават незабелязани и неизменно привличат комплименти.

Лавандулово сиво

За любителите на по-сдържаните маникюри лавандуловото сиво е идеалният избор. Цветът съчетава мекотата на лилавото с елегантността на неутралните тонове. Резултатът е модерен и изискан маникюр, който изглежда достатъчно интересен без да бъде прекалено ярък. Това е един от нюансите, които лесно се вписват както в ежедневната визия, така и в по-официални поводи.

Млечен хром

Хромираните маникюри не отстъпват позициите си и това лято, но в много по-деликатна версия. Вместо огледален металически блясък, тенденцията се насочва към млечни и перлени покрития с фин сияен ефект. Вдъхновени от морски раковини и русалски отблясъци, тези маникюри изглеждат едновременно модерни и изключително елегантни.

Снимка: Instagram:@themaniclub, @matejanova @klawsbysonia

Шоколадово кафяво

Макар традиционно да се свързва с есента, шоколадовото кафяво се превръща в една от най-изненадващите летни тенденции. Контрастът между тъмния нюанс и типичната лятна цветна палитра създава ефектна и стилна визия. Все повече почитатели на маникюра избират именно кафявите тонове като по-различна алтернатива на пастелите.

Шамфъстъково зелено

Шамфъстъковото зелено е свежият цвят, който успешно измества част от традиционните пастели. То е достатъчно ярко, за да носи лятно настроение, но същевременно запазва мек и елегантен вид. Маникюристи го определят като един от най-модерните зелени нюанси на годината, а популярността му се потвърждава и от по-широката тенденция към нежни зелени тонове в маникюра.