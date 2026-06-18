Осем нестандартни нюанса на лак за нокти неочаквано се превърнаха в тенденции и изглеждат изненадващо впечатляващи! Според експерти, тези необичайни цветове помагат да направите маникюра си оригинален, а визията си по-изразителна, пише американското списание Real Simple. Маникюристите наричат ​​тези цветове „грозни“ само условно и отбелязват, че ще бъдат особено популярни през лятото на 2026 г.

За разлика от класическите, нежни нюанси, тези цветове изглеждат по-сложни и двусмислени. Те могат да комбинират приглушени, „мръсни“ тонове или неочаквани подтонове, изискващи втори поглед. Именно тази нестандартност обаче ги прави привлекателни.

Защо са модерни „мръсни“ дрехи?

Ето някои нюанси, които работят като акцентни аромати с необичайни нотки, които добавят характер: 

Лъскав мъх 

Този мъхестозелен нюанс със земен подтон придобива сияние и блясък този сезон. Според маникюристката на знаменитостите Джина Еполито, обновената версия на този цвят наподобява „оживял мъх“ – по-лек, по-енергичен и по-сияен. Той напомня за природата и слънчевата светлина, създавайки усещане за свежест и динамика. 

Снимка: Pinterest/Instagram/Getty

Горчичен цвят 

Вместо меко, маслено жълто, на мода е по-богатият нюанс на горчица. Мац Хана отбелязва, че този цвят остава ярък и весел, но придобива отличителна „пикантност“, напомняща за обичаната пикантна горчица и добавяща изразителност към всяка визия 

Снимка: Pinterest/Instagram/Getty

Стафиден цвят

Този виолетово-кафяв нюанс напомня за естетиката на 90-те, напомняща за сушено грозде. Дълбокият тон предлага интересна алтернатива на типичната бежово-кафява палитра и добавя винтидж акцент. 

Холографски бежов цвят 

Бежово-кафява основа с холографски блясък и светлоотразяващ брокат създава универсален и впечатляващ маникюр. Според Джина Еполито, този нюанс е подходящ за всеки сезон и всяка визия, съчетавайки едновременно спокойствие и изразителност. 

Снимка: Pinterest/Instagram/Getty

Приглушено синьо 

Вместо ярки или пастелни сини нюанси се предлага опушено, леко „бетонно“ синьо. Изглежда семпло, но необичайно, създавайки модерен и стилен ефект, който се откроява особено на фона на познатата лятна палитра. 

Снимка: Pinterest/Instagram/Getty

Розова „сьомга“ 

Този нюанс съчетава розови и оранжеви подтонове, създавайки по-сложен и топъл цвят. Той предлага алтернатива на класическите ярки или меки розови опции, а допълнителният „желиран“ ефект го прави още по-изразителен. 

Маникюр като розова вода: най-нежната тенденция на лятото (ВИДЕО+СНИМКИ)

Маслинова глазура 

Приглушеното маслиново с лъскаво покритие се превръща в неочакван акцент на сезона. Мац Хана отбелязва, че този нюанс изглежда свеж и нетипичен за топлите месеци, откроявайки се на фона на обичайните флорални тонове. 

Снимка: Pinterest/Instagram/Getty

Люляков цвят

Този розово-лилав нюанс с меки кафяви подтонове напомня за естетиката на 90-те. Той има по-естествен и двусмислен вид, съчетавайки мекота с нотка на острота, което го прави едновременно забележим и модерен.

Снимка: Pinterest/Instagram/Getty

Нежно, стилно, модерно: Защо всички избират лилав маникюр това лято? (СНИМКИ)

Всички снимки разгледайте в Галерията най-горе.