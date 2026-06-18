Осем нестандартни нюанса на лак за нокти неочаквано се превърнаха в тенденции и изглеждат изненадващо впечатляващи! Според експерти, тези необичайни цветове помагат да направите маникюра си оригинален, а визията си по-изразителна, пише американското списание Real Simple. Маникюристите наричат ​​тези цветове „грозни“ само условно и отбелязват, че ще бъдат особено популярни през лятото на 2026 г.

За разлика от класическите, нежни нюанси, тези цветове изглеждат по-сложни и двусмислени. Те могат да комбинират приглушени, „мръсни“ тонове или неочаквани подтонове, изискващи втори поглед. Именно тази нестандартност обаче ги прави привлекателни.

Ето някои нюанси, които работят като акцентни аромати с необичайни нотки, които добавят характер:

Лъскав мъх

Този мъхестозелен нюанс със земен подтон придобива сияние и блясък този сезон. Според маникюристката на знаменитостите Джина Еполито, обновената версия на този цвят наподобява „оживял мъх“ – по-лек, по-енергичен и по-сияен. Той напомня за природата и слънчевата светлина, създавайки усещане за свежест и динамика.

Снимка: Pinterest/Instagram/Getty

Горчичен цвят

Вместо меко, маслено жълто, на мода е по-богатият нюанс на горчица. Мац Хана отбелязва, че този цвят остава ярък и весел, но придобива отличителна „пикантност“, напомняща за обичаната пикантна горчица и добавяща изразителност към всяка визия

Снимка: Pinterest/Instagram/Getty

Стафиден цвят

Този виолетово-кафяв нюанс напомня за естетиката на 90-те, напомняща за сушено грозде. Дълбокият тон предлага интересна алтернатива на типичната бежово-кафява палитра и добавя винтидж акцент.

Холографски бежов цвят

Бежово-кафява основа с холографски блясък и светлоотразяващ брокат създава универсален и впечатляващ маникюр. Според Джина Еполито, този нюанс е подходящ за всеки сезон и всяка визия, съчетавайки едновременно спокойствие и изразителност.

Снимка: Pinterest/Instagram/Getty

Приглушено синьо

Вместо ярки или пастелни сини нюанси се предлага опушено, леко „бетонно“ синьо. Изглежда семпло, но необичайно, създавайки модерен и стилен ефект, който се откроява особено на фона на познатата лятна палитра.

Снимка: Pinterest/Instagram/Getty

Розова „сьомга“

Този нюанс съчетава розови и оранжеви подтонове, създавайки по-сложен и топъл цвят. Той предлага алтернатива на класическите ярки или меки розови опции, а допълнителният „желиран“ ефект го прави още по-изразителен.

Маслинова глазура

Приглушеното маслиново с лъскаво покритие се превръща в неочакван акцент на сезона. Мац Хана отбелязва, че този нюанс изглежда свеж и нетипичен за топлите месеци, откроявайки се на фона на обичайните флорални тонове.

Снимка: Pinterest/Instagram/Getty

Люляков цвят

Този розово-лилав нюанс с меки кафяви подтонове напомня за естетиката на 90-те. Той има по-естествен и двусмислен вид, съчетавайки мекота с нотка на острота, което го прави едновременно забележим и модерен.

Снимка: Pinterest/Instagram/Getty

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