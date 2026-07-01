Ан Хатауей стартира промоционалната кампания на новия филм „Одисея“ с впечатляваща поява в Ню Йорк. Носителката на „Оскар“, която наскоро обяви, че очаква третото си дете, привлече всички погледи с яркочервен гащеризон, подчертаващ наедрялото ѝ коремче.

Зашеметяващата актриса избра ефектен модел на модната къща Ashlyn с пеплум акцент, свободна кройка и дълги ръкави. Визията беше допълнена с червени обувки на висок ток, златни бижута, слънчеви очила и малка чанта във формата на сърце, като целият стайлинг беше издържан в една цветова гама и това категорично затвърди изчистения и елегантен стил на Ан Хатауей.

Според някои модни издания бременната Хатауей дори е облякла гащеризона наобратно, за да подчертае по-добре деколтето и впечатляващото си колие. Решението предизвика множество коментари, а модните критици определиха визията като една от най-впечатляващите й по време на бременността. Актрисата официално съобщи, че е бременна с третото си дете в края на юни чрез видео в Инстаграм. Тя и съпругът ѝ Адам Шулман, с когото са женени от 2012 г., вече са родители на двама синове – Джонатан и Джак.

Снимка: Getty Images

Как започва всичко

Ан Хатауей и съпругът ѝ Адам Шулман са заедно от повече от десетилетие и често пазят личния си живот далеч от публичното пространство. Двамата се запознават през 2008 г., а през 2012 г. сключват брак в малка церемония в Калифорния. Оттогава те изграждат стабилна връзка, основана на взаимна подкрепа и баланс между кариера и семейство.

Снимка: Getty Images

Двойката вече има двама сина – Джонатан, роден през 2016 г., и Джак, роден през 2019 г. Хатауей неведнъж е споделяла в интервюта, че майчинството напълно е променило начина ѝ на живот и е донесло по-голяма яснота и емоционална стабилност. Въпреки натоварената си кариера, актрисата често подчертава, че семейството остава нейният най-важен приоритет.