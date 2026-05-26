Ан Хатауей сподели наскоро нещо неочаквано – тя откровено разказа за продължилата десетилетие здравословна битка, която е преживяла през 30-те си години. Заболяване, което е оказало сериозно влияние върху ежедневието ѝ, докато не се е подложила на операция за коригиране на проблема.

43-годишната актриса сподели в интервю за Popcast, че в продължение на няколко години е живяла с катаракта на лявото си око, което от своя страна, силно е повлияло на психическото ѝ здраве. „Може би това е твърде лична информация. Но е факт, че бях наполовина сляпа в продължение на 10 години.“

Разказва още и, че дълго е отказвала да се подложи на операция – докато в крайна сметка не е станало належащо. „Всъщност, не си давах сметка колко зле е положението, докато най-накрая не прогледнах напълно.“

Катарактата обикновено да засяга по-възрастни хора, но все пак има изключения. Състоянието се причинява от помътняване на лещата на окото и може да затрудни четенето, шофирането или виждането на близки предмети.

„След операцията, която мина успешно, се успокоих“, добавя още Ан. „Не осъзнавах, доколко това е натоварвало и нервната ми система. И сега безкрайно оценявам факта, че всеки ден, когато се събудя, мога да виждам перфектно.“

Актрисата, която е доста дискретна по отношение на личния си живот, наскоро отвърна на слуховете, че е правила фейслифтинг – и сподели бърз и лесен трик с фиби за коса, с който може да се постигне подобен ефект без инвазивна операция.

„Спекулациите станаха толкова шумни, че в даден момент просто усетих нуждата да кажа истината“, сподели тя пред Elle. И уточнява, че е възможно в бъдеще все пак да си направи фейслифтинг - но това би било нейно лично решение.

В момента Ан Хатауей момента преживява изключително успешен период в кариерата си – през настоящата година тя има участие в пет филма: „Дяволът носи Прада 2“, Mother Mary“, „Одисея“, "Краят на Оук Стрийт“ и „Verity".

Когато не е на снимачната площадка, Ан е горда майка на двама сина – Джонатан (10 г.), и Джак (6 г.), които отглежда заедно със съпруга си актьора Адам Шулман.

