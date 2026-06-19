Холивудската актриса Ан Хатауей е бременна за трети път! Новината беше потвърдена от самата звезда, която сподели кратко видео в профила си в Instagram, с което показа наедрялото си коремче и предизвика вълна от реакции сред феновете по целия свят.

В публикацията си носителката на „Оскар“ се появява в ефирна бяла визия, а музикалният фон е песента „Baby, I'm Yours“. Под кадрите тя добавя краткия, но символичен надпис: „x Baby, I'm yours x“.

Постът бързо събра стотици хиляди харесвания и десетки хиляди коментари от почитатели и колеги.

През годините Хатауей неведнъж е говорила открито за предизвикателствата по пътя към майчинството, включително трудности със зачеването и преживян спонтанен аборт през 2015 г. По думите ѝ тези преживявания са я направили по-силна и са променили начина, по който възприема семейството и живота си, пишат от Page Six.

Новината идва в изключително натоварен професионален период за актрисата. През 2026 г. тя е част от няколко големи филмови продукции, сред които продължението на „Дяволът носи Прада“, научнофантастичния проект „Одисея“ и филмите „Mother Mary“, „The End of Oak Street“ и „Verity“, което я превръща в едно от най-активните имена в Холивуд в момента.

Снимка: Getty Images

Хатауей и съпругът ѝ Адам Шулман са заедно от повече от десетилетие и често пазят личния си живот далеч от публичното пространство.

Двамата се запознават през 2008 г., а през 2012 г. сключват брак в малка церемония в Калифорния. Оттогава те изграждат стабилна връзка, основана на взаимна подкрепа и баланс между кариера и семейство.

Снимка: Getty Images

Двойката вече има двама сина – Джонатан, роден през 2016 г., и Джак, роден през 2019 г. Хатауей неведнъж е споделяла в интервюта, че майчинството напълно е променило начина ѝ на живот и е донесло по-голяма яснота и емоционална стабилност. Въпреки натоварената си кариера, актрисата често подчертава, че семейството остава нейният най-важен приоритет.