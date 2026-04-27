Ан Хатауей отново привлече вниманието в модните среди, този път с изненадващ избор на маникюр. Вместо традиционните свежи и ярки цветове, характерни за пролетта, актрисата залага на наситено бордо – нюанс, който обикновено се свързва с по-студените месеци.

Стилната и талантлива Хатауей, която всички обожаваме в "Дяволът носи Прада", доказа на фенове и модни критици, че не е задължително само светлите и ярки цветове да стоят елегантно през пролетта. Когато е съчетан с подходящи тоалети, грим и цялостна визия - всеки цвят може да се превърне в шик маникюр, независимо от сезона. Точно такъв е нейния пример с бургунди ноктите - един нюанс на вечната класика, изтънченост и категоричност.

Смяна на стила по време на премиери

В последните седмици Ан Хатауей активно промотира продължението на култовия филм "Дяволът носи Прада 2", където доминираща тема в стила ѝ е класическото ярко червено. Въпреки това, по време на специална прожекция на другия ѝ филм – Mother Mary в Лондон, актрисата прави рязък стилов завой. Тя се появява с по-мрачно, готик вдъхновено излъчване, допълнено от къс, изчистен маникюр в дълбок бордо нюанс, но отново бе модна икона по всеки един параграф.

Снимка: Getty Images

Защо бордото работи извън сезона

Макар бордо и тъмночервените тонове традиционно да се асоциират с есента и зимата, появата на Хатауей показва, че тези цветове могат да бъдат актуални целогодишно. Според наблюденията от последните ѝ публични изяви, червеното във всичките му вариации остава универсален избор, който лесно се адаптира към различни стилове и поводи.

Червеното по ноктите се завръща!

По време на премиерите актрисата и нейните колеги експериментират с разнообразни интерпретации на червен маникюр. От класически ярки нюанси до модерни вариации като микро френски маникюр с червени връхчета, тенденцията ясно показва завръщането на този цвят като доминиращ в бюти индустрията.

Визията на актрисата в Лондон се отличава не само с цвета на маникюра, но и с цялостния си минималистичен подход. Умереният грим и изчистеният стил подчертават колко ефектен може да бъде един прост, но добре подбран детайл като бордо лак.

Този маникюр се утвърждава като стилен и неочакван избор за пролетта - доказателство, че класическите нюанси могат да бъдат преоткрити по нов и модерен начин.