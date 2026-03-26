Актрисата Ан Хатауей е настояла новият филм "Дяволът носи прада" 2 да не включва прекалено слаби модели, поставяйки важен акцент върху по-реалистичните стандарти за красота в модната индустрия. Разкритието идва от нейната колежка Мерил Стрийп, която споделя подробности за случилото се по време на подготовката на дългоочакваното продължение.

Как започва всичко

По време на Седмицата на модата в Милано, актьорският състав на филма бил зашеметен не само от модния блясък, но от нещо друго, което няма как да не се отбележи. Според Мерил Стрийп, както тя, така и Ан Хатауей били „притеснени“ от това колко „тревожно слаби“ изглеждали моделите на подиума. Визията им напомняла на болестно състояние.

Категоричната позиция на Хатауей - "Без кльощави модели във филма!"

След видяното на модното ревю, актрисата Ан Хатауей реагирала незабавно и се обърнала към продуцентите на филма с ясно изискване - да няма прекалено слаби модели в "Дяволът носи прада" 2. Тя поискала гаранция, че моделите, които ще участват в продължението на култовия филм няма да бъдат „скелетно слаби“, като целта е да се избегне насърчаването на нереалистични и нездравословни стандарти за външен вид. Обичаната Мерил Стрийп дори похвали колежката си за позицията ѝ, наричайки я „принципен и точен човек“.

Кино завръщане с ново и силно послание

Решението идва в момент, когато темата за стандартите за красота и представянето на различни типове тела става все по-важна в киното и модата. Очаква се продължението на популярния филм от 2006 г. да предложи не само блясък и висша мода, но и по-съзнателен и съвременен поглед върху индустрията и отношението на жените към собствените им тела.

"Дяволът носи прада" 2 събира отново оригиналния актьорски състав, включително Емили Блънт и Стенли Тучи, и вече предизвиква сериозен интерес сред феновете. Филмът се очаква да излезе през май 2026 г., почти две десетилетия след първата част.

