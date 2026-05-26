С краткото „1 година“ 51-годишният актьор отбеляза специалния повод в социалните мрежи. Неговата половинка и майка на детето, актрисата Любомира Башева, също не скри вълнението си.

„Анди на 1 година“, написа тя към снимка, на която малкият чаровник весело се забавлява.

Рахал и Башева станаха родители на момченце преди година. Това е първо дете за 29-годишната Любомира и трето за Башар, който има две пораснали дъщери от брака си с продуцентката Калина – 23-годишната Клои и 17-годишната Индия.

Актьорът неведнъж е споделял колко щастлив се чувства като баща на момче. По време на участие в „Преди обед“ той призна:

„За първи път е момче, голям кеф е, много се радвам.“

В друго интервю за bTV Башар Рахал разказа и за ежедневието си с малкия Анди:

„Обичам да нося Анди в ръце. Явно и на него му харесва, защото, щом го взема, става много кротък. Имаме си страхотна връзка.“

Той откровено говори и за това какво е да станеш баща на по-късна възраст:

„Бях на 28, когато се роди първото ми дете. Разликата е, че сега съм по-осъзнат и ценя времето, прекарано с детето. Когато си млад, гониш цели и мислиш, че времето е безкрайно, а всъщност съвсем не е така.“

