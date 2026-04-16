Само две седмици преди премиерата на култовия филм от 2006 г. - "Дяволът носи прада", в който Ан Хатауей изигра ролята на младата журналистка Анди Сакс, актрисата вече привлече внимание с премиерата на нов свой проект. Психологическият драматичен трилър Mother Mary дебютира в Ню Йорк, като очаквано всички погледи бяха насочени към нея и впечатляващата ѝ визия.

За събитието Хатауей избра една от най-актуалните модни тенденции - т.нар. „голи рокли“. Прозрачно модно бижу, което разкрива почти всичко. Тя се появи в ефирен и същевременно провокативен тоалет на Lever Couture. Прозрачната бяла рокля, създадена специално за нея, впечатли с богата текстура от волани и пластове тюл, оформящи перфектно силуета. Дизайнът е допълнен от дълбока цепка до бедрото и липса на ръкави, което придава още по-дръзко излъчване. Визията ѝ се нарежда сред най-смелите ѝ модни изяви до момента. Красавицата бе избрала обувки на висок ток от Christian Louboutin, клъч чанта и елегантни обеци с изумруди. Косата ѝ бе оформена в меки вълни и оставена свободно пусната, а гримът – със силно подчертани очи и неутрални устни.

Снимка: Getty Images

Прозрачността се разгръща във времето!

Това не е първият път, в който Хатауей залага на подобен стил. Още през февруари 2023 г. тя се появи в прозрачна черна рокля на Берлински филмов фестивал, а по време на Седмицата на модата в Ню Йорк отново избра полупрозрачен черен модел.

Снимка: Getty Images

Филмът Mother Mary, режисиран от Дейвид Лоуъри, излиза по кината на 17 април. В него Хатауей играе световноизвестна поп звезда, която се подготвя за голямото си завръщане на сцената. В процеса тя възобновява връзката си с бивша близка приятелка и моден дизайнер, с която започват творческо сътрудничество. Работата по новия ѝ сценичен образ обаче изважда на повърхността стари емоции и конфликти, довеждайки до напрегнат сблъсък, свързан със слава, идентичност и контрол.

Снимка: Getty Images

Тя е скандална, но елегантна!

Припомняме и, че на "Оскарите" 2026, актрисата отново зашемети всички с уникалния си избор на тоалет. На церемонията актрисата впечатли с черна рокля тип „русалка“, украсена с богата бродерия от цветя по цялата дължина. Силуетът подчертаваше фигурата ѝ, а визията бе допълнена от широк черен колан и дълги черни кадифени ръкавици за драматичен и изискан завършек.