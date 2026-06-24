Холивудските звезди Кейт Хъдсън и Хавиер Бардем официално дадоха старт на снимките на новия си филм „Hello & Paris“, който обещава да се превърне в една от най-очакваните романтични комедии през следващите години. Двамата актьори бяха забелязани по улиците на Ню Йорк, където заснеха част от първите сцени за продукцията. Впечатление направи именно сцена, включваща страстна целувка помежду им.

Кейт впечатли с ефирна рокля с флорални елементи и елегантен розов шал, докато носителят на „Оскар“ Хавиер Бардем заложи на класическа визия с кремаво сако, бяла риза, тъмносини панталони и кафяви мокасини.

Какво да очакваме в „Hello & Paris“?

Историята на филма проследява необичайното запознанство между независим ландшафтен архитект и успешна писателка на бестселъри, която преминава през лична и творческа криза. След неособено успешна първа среща в Париж двамата започват да си разменят книги, рецепти и писма между Европа и Америка. Постепенно кореспонденцията им прераства в нещо много по-дълбоко, поставяйки ги пред въпроса дали любовта не изисква понякога повече смелост от самотата.

Филмът е написан и режисиран от Елизабет Чомко, позната с драмата „What They Had“. Сценарият е вдъхновен от романа „That Part Was True“ на Дебора Маккинли, който получава високи оценки от критиците и е отличен от редакторите на The New York Times Book Review.

Снимка: https://www.instagram.com

Звезден актьорски състав

Освен Хъдсън и Бардем, във филма участват още Джема Чан, Стив Зан, Ейслинг Беа, Мариан Жан-Батист, Фил Дънстър, което допълнително засилва интереса към проекта.

Продукцията се реализира от компанията Amazon MGM Studios, която придоби световните права за разпространение на филма по-рано тази година.

Снимка: https://www.instagram.com

За Кейт Хъдсън „Hello & Paris“ бележи завръщане към жанра, който я превърна в една от най-обичаните звезди на романтичните комедии благодарение на хитове като „Как да разкараш гаджето си за 10 дни“ и „Булчински войни“. Това е първата ѝ голяма романтична комедия от близо десетилетие насам.

Междувременно актрисата продължава да разширява творческите си хоризонти. Наскоро беше обявено, че тя ще си партнира с Ана де Армас в еротичния трилър „Palm Grove“, който също предизвика сериозен интерес сред филмовите фенове.