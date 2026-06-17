Испанският актьор Хавиер Бардем бе удостоен със специална награда след десетилетна успешна кариера в Холивуд. Преди ден, той положи своя специален отпечатък – на ръце и стъпки пред TCL Chinese Theatre, историческият киносалон, разположен на Алеята на славата в Лос Анджелис.

Много приятели и колеги на испанската звезда присъстваха на церемонията, за да отпразнуват с него значимия момент. Но нямаше как да остане незабелязано отсъствието на един от най-важните хора за Бардем - съпругата му Пенелопе Круз.

Двамата са женени от 2010 г., след като се срещнаха и влюбиха на снимачната площадка на „Вики, Кристина, Барселона“ (2007 г.). Оттогава те са неразделни и затова е повече от учудващо защо Пенелопе не присъства на събитието, посветено на съпруга ѝ. До момента дори не е публикувала какъвто и да е отзив в социалните мрежи.

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Вместо това Пенелопе сподели публикация за предстоящия си филм „The Invite“, в който си партнира с Оливия Уайлд и Сет Роугън.

Междувременно Хавиер говори по време на церемонията за „смиряващото преживяване“ да станеш част от историята в TCL Chinese Theatre.

„Много специално е усещането да ти бъде отредено такова място, където да увековечиш името си“, каза той в речта си. „Особено, когато си помисля за имената, които са стояли точно тук.“ И допълни, че за него е истинска чест „да постави ръцете и краката си в цимент“ и да бъде част от тази забележителна холивудска традиция.

Снимка: Getty Images

Въпреки отсъствието на Пенелопе от специалния ден на Хавиер, гордият съпруг отново заяви пред Variety, че любовта им остава силна, макар да са изминали 16 години след сватбата им. „Толкова съм благодарен, че имах възможността да срещна и да бъда с нея. И да споделяме живота си“, каза той.

Снимка: Getty Images

„Пенелопе е невероятен, красив и добър човек – в начина, по който се отнася към семейството си, към приятелите си, към децата ни, към мен и към самата себе си. През всичките тези години не съм видял и следа от каквато и да е неприязън или негативизъм в нея“, продължи той.

Двойката има две деца Лео (15) и Луна (12).

Във видеото: моменти от участието на Хавиер Бардем на тазгодишната церемония по раздаването на наградите "Оскар" - наред със звезди като Ан Хатауей и Тимъти Шаламе:



