Една историята с череши, която разтърси социалните мрежи през последните дни, не остави равнодушна и актрисата Дария Симеонова. Във видеото се вижда как мъж с автомобил прегазва велосипеда на 9-годишно дете след спор, възникнал заради няколко откъснати череши.

"Мисля си за децата. За черешите. За отговорността, която носим към тях. За щастието им. И за злобата на хората… Като майка на две деца, знам колко боли всяка тяхна сълза и колко лесно може да ги уплаши реалността, която ги заобикаля. Знам също, че не можем да ги предпазим от всичко лошо, а и не бива, защото светът е такъв - жесток. Не всички, които ще срещнат им мислят доброто и не всеки ще се отнася с тях така, както ние. И те трябва да го знаят, за да не се плашат", пише Симеонова във Фейсбук профила си.

"И точно за това е семейството и родителите - за да им даваме опора, да има място, където се чувстват спокойни, сигурни и подкрепени. За да има дом, в който да се приберат, обятия, в които да се сгушат и прегръдка, в която могат спокойно да поплачат след срещата с лошото. Обичайте децата. Грижете се за тях", допълва тя.

"А лошото - лошото ще го срещнат, независимо колко се стараем ние. Можем обаче да ги научим как да се справят с него или поне как да не позволяват да ги ранява", заключава актрисата.

Историята с черешите накратко:

Баща излиза да покарат велосипеди с 9-годишната си дъщеря. Детето вижда череша и му се приисква да хапне от плодовете. Дървото е край пътя и няма ограда.

До семейството спира автомобил, шофиран от мъж, който спира върху колелото, като леко го мачка с предницата.

Насочва агресивни думи и фрази към таткото и дъщеричката, с викове "Я, да те видя къде береш, къде се намираш ти бе?".

Насочва агресивни думи и фрази към таткото и дъщеричката, с викове "Я, да те видя къде береш, къде се намираш ти бе?". Таткото започва да снима с телефона си и обяснява, че не са брали череши в плик, а са откъснали "5 череши".

Бащата и дъщеричката си тръгват като момиченцето е видимо разстроено и плаче.

Във видеото се чуват псувни и обиди от шофьора на автомобила.

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