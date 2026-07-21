Една специална футболна история се повтори 16 години по-късно. Принцеса Леонор и инфанта София отново се оказаха близо до най-желания трофей във футбола - този път вече като млади жени, празнуващи първата световна титла на Испания.
Двете дъщери на крал Фелипе VI и кралица Летисия присъстваха на финала на Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, където Испания победи Аржентина с 1:0 и спечели втората си световна купа. Заедно с тях на трибуните бяха и техните родители, които подкрепиха националния отбор в един от най-важните моменти в историята на испанския футбол.
Същата емоция, но 16 години по-късно
Присъствието на Леонор и София на финала имаше особено символично значение. През 2010 г., когато Испания за първи път стана световен шампион след победата над Нидерландия на финала в Южна Африка, двете сестри също присъстваха на историческия момент, като част от празненствата от победата.
Тогава Леонор беше едва на 4 години, а София - на 3. Малките принцеси се превърнаха в част от една от най-запомнящите се снимки от испанската футболна история - когато легендарният вратар Икер Касияс им показа трофея след историческия успех.
Години по-късно двете отново държаха световната купа в ръцете си - този път след триумфа на новото поколение на „Ла Роха“.
Подкрепа от цялото кралско семейство
За финала кралското семейство показа своята подкрепа към испанския тим не само с присъствието си, но и с визията си. Крал Фелипе VI, кралица Летисия, Леонор и София заложиха на цветовете на националния флаг.
Кралица Летисия беше облечена изцяло в червено, а двете принцеси избраха модерни визии в цветовете на Испания. Леонор носеше бял топ с червен панталон, докато София комбинира червена риза със светли панталони - препратка към националния отбор. Крал Фелипе VI допълни визията си с червена вратовръзка.
Преди финала семейството вече беше показало подкрепата си към „Ла Роха“. При победата на Испания на полуфинала срещу Франция кралските особи бяха заснети да празнуват заедно, облечени с персонализирани фланелки на националния отбор.
Моментът на победата
След последния съдийски сигнал емоциите на стадиона в Ню Джърси бяха огромни. Испания спечели с 1:0 срещу Аржентина, а крал Фелипе VI се присъедини към празненствата на терена, където семейството поздрави футболистите и се снима с новите световни шампиони.
Принцеса Леонор постепенно се подготвя за бъдещата си роля като кралица на Испания. Наследничката на трона завърши военното си обучение и все по-често присъства на официални събития редом до своите родители.
Как Испания посрещна героите си
Футболистите се завърнаха в Мадрид с трофея от Световното първенство, след като победиха Аржентина с 1:0 на финала в Ню Джърси. Самолетът с отбора кацна на летище „Адолфо Суарес Мадрид-Барахас“, а играчите бяха посрещнати като герои.
Преди големия парад тимът имаше официални срещи - първо с кралското семейство в двореца Сарсуела, където крал Фелипе VI, кралица Летисия, принцеса Леонор и инфантата София поздравиха шампионите, а след това и с премиера Педро Санчес.
Парадът в Мадрид
Кулминацията на празненствата беше традиционният парад с открит автобус по улиците на столицата. Около 1,8 милиона души се събраха, за да видят своите любимци, въпреки високите летни температури. Феновете изпълниха централните улици на Мадрид, размахвайки испански знамена и пеейки името на националния отбор.
Автобусът на шампионите носеше послание „Stars shine together“ („Звездите блестят заедно“) - символ на единството на отбора, който донесе на Испания втората световна титла след историческия успех през 2010 г.
Празник на площад „Сибелес“
Както повелява традицията, празненствата завършиха на емблематичния площад „Сибелес“ - мястото, където Испания обикновено празнува най-големите си спортни успехи.
Футболистите представиха трофея пред феновете, а всеки от тях беше представен индивидуално с музика по свой избор. Имаше изпълнения на популярни испански изпълнители, а атмосферата беше допълнена от танци, песни и много емоции.