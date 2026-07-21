Една специална футболна история се повтори 16 години по-късно. Принцеса Леонор и инфанта София отново се оказаха близо до най-желания трофей във футбола - този път вече като млади жени, празнуващи първата световна титла на Испания.

Двете дъщери на крал Фелипе VI и кралица Летисия присъстваха на финала на Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, където Испания победи Аржентина с 1:0 и спечели втората си световна купа. Заедно с тях на трибуните бяха и техните родители, които подкрепиха националния отбор в един от най-важните моменти в историята на испанския футбол.

Същата емоция, но 16 години по-късно

Присъствието на Леонор и София на финала имаше особено символично значение. През 2010 г., когато Испания за първи път стана световен шампион след победата над Нидерландия на финала в Южна Африка, двете сестри също присъстваха на историческия момент, като част от празненствата от победата.

Тогава Леонор беше едва на 4 години, а София - на 3. Малките принцеси се превърнаха в част от една от най-запомнящите се снимки от испанската футболна история - когато легендарният вратар Икер Касияс им показа трофея след историческия успех.

Снимка: Getty Image

Години по-късно двете отново държаха световната купа в ръцете си - този път след триумфа на новото поколение на „Ла Роха“.

Подкрепа от цялото кралско семейство

За финала кралското семейство показа своята подкрепа към испанския тим не само с присъствието си, но и с визията си. Крал Фелипе VI, кралица Летисия, Леонор и София заложиха на цветовете на националния флаг.

Снимка: Getty Images

Кралица Летисия беше облечена изцяло в червено, а двете принцеси избраха модерни визии в цветовете на Испания. Леонор носеше бял топ с червен панталон, докато София комбинира червена риза със светли панталони - препратка към националния отбор. Крал Фелипе VI допълни визията си с червена вратовръзка.

Преди финала семейството вече беше показало подкрепата си към „Ла Роха“. При победата на Испания на полуфинала срещу Франция кралските особи бяха заснети да празнуват заедно, облечени с персонализирани фланелки на националния отбор.

Моментът на победата

След последния съдийски сигнал емоциите на стадиона в Ню Джърси бяха огромни. Испания спечели с 1:0 срещу Аржентина, а крал Фелипе VI се присъедини към празненствата на терена, където семейството поздрави футболистите и се снима с новите световни шампиони.

Принцеса Леонор постепенно се подготвя за бъдещата си роля като кралица на Испания. Наследничката на трона завърши военното си обучение и все по-често присъства на официални събития редом до своите родители.

Как Испания посрещна героите си

Футболистите се завърнаха в Мадрид с трофея от Световното първенство, след като победиха Аржентина с 1:0 на финала в Ню Джърси. Самолетът с отбора кацна на летище „Адолфо Суарес Мадрид-Барахас“, а играчите бяха посрещнати като герои.

Преди големия парад тимът имаше официални срещи - първо с кралското семейство в двореца Сарсуела, където крал Фелипе VI, кралица Летисия, принцеса Леонор и инфантата София поздравиха шампионите, а след това и с премиера Педро Санчес.

Парадът в Мадрид

Кулминацията на празненствата беше традиционният парад с открит автобус по улиците на столицата. Около 1,8 милиона души се събраха, за да видят своите любимци, въпреки високите летни температури. Феновете изпълниха централните улици на Мадрид, размахвайки испански знамена и пеейки името на националния отбор.

Автобусът на шампионите носеше послание „Stars shine together“ („Звездите блестят заедно“) - символ на единството на отбора, който донесе на Испания втората световна титла след историческия успех през 2010 г.

Снимка: Reuters

Празник на площад „Сибелес“

Както повелява традицията, празненствата завършиха на емблематичния площад „Сибелес“ - мястото, където Испания обикновено празнува най-големите си спортни успехи.

Футболистите представиха трофея пред феновете, а всеки от тях беше представен индивидуално с музика по свой избор. Имаше изпълнения на популярни испански изпълнители, а атмосферата беше допълнена от танци, песни и много емоции.