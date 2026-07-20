Испания е новият световен шампион по футбол от Мондиал 2026. Финалният мач от Световното първенство по футбол беше точно като прозвището на отбора - фурия и страст. Испанците са известни като La Roja (Червените) и La Furia Española (Испанската ярост).

Тимът на Луис де ла Фуенте победи Аржентина с 1:0 след продължения във финала на Световното първенство на стадион „Ню Йорк – Ню Джърси“ в Ийст Ръдърфорд и спечели втората световна титла в историята си след триумфа през 2010 г.

Редовното време завърши при 0:0, като испанците контролираха играта и създадоха повече опасности, но Емилиано Мартинес направи няколко ключови спасявания. В 95-ата минута Аржентина остана с човек по-малко след втори жълт картон на Енцо Фернандес, а численото предимство на Испания даде резултат в продълженията.

Победният гол падна в 106-ата минута, когато Феран Торес се разписа след продължителен натиск на испанците и донесе световната титла на „Ла Фурия Роха“.

Но зад статистиката, тактиката и резултатите стои отбор от човеци - млади таланти, семейни мъже, преживели трудности, и личности, които носят много повече от футболни умения. Един отбор от хора със сърца, които са били травмирани почти толкова, колкото и телата.

Снимка: instagram.com

Най-силните лични драми на играчите от Испания (Мондиал 2026)

Ламин Ямал – баща, който не може да присъства на мачовете му заради тежко заболяване

Най-голямата лична драма в живота на Ямал е свързана с неговия баща - Монир Насрауи. Оказва се, че той не може да пътува до САЩ за Световното 2026 заради епилепсия, която прави дългите полети опасни за живота и здравето. Когато Ямал е а 16 г., баща му е намушкан с нож при инцидент. Влиза в болница в тежко състояние, с две прободни рани. По това време Ямал е при братовчедите си, на които им се налага да го заключат в къщата, за да не му позволят веднага да тръгне към местопрестъплението. Инцидентът станал в испанския град Матаро.

Снимка: Getty Images

Това е първото голямо футболно събитие, на което Ямал играе без баща си на трибуните. Самият той признава, че това му тежи като емоция през beIN Sports. Същевременно самият той се изявява като баща на по-малкия си брат. В интервю за The Guardian Ямал признава, че е носил „твърде много отговорност“ още от 13-годишна възраст. Той споделя, че славата го е застигнала твърде рано и че рядко е имал възможност да живее като нормално дете. За по-малкия си брат споделя пред Guardian - "Той е всичко за мен. Все едно ми е син."

Нико Уилямс – травма, която той нарича „един от най-лошите дни в живота ми“

Нико Уилямс преживява тежък личен момент по време на Мондиал 2026. След силен удар в мача срещу Уругвай той получава мускулна контузия в десния адуктор, която го изважда от мача. Той разкрива, че преди това е страдал година и половина от тежка пубалгия, която е влияела не само на футбола, но и на ежедневието му – болка, тревожност, невъзможност да се движи нормално. В емоционално послание той пише:

"Днес е един от най-лошите дни в живота ми. Отново съм контузен след много трудна година, в която пубалгията спечели много битки, но не и войната. Успях да я преодолея с упорит труд, жертвоготовност и най-вече отговорност.

Снимка: instagram.com

Беше година и половина страдание, тъга, несигурност и тревожност. Не знаех кога ще мога да играя отново без болка или кога ще се върна към нормален живот. Научих се да живея с болката дори в прости неща като ходене до тоалетната, влизане и излизане от колата или просто наслаждаване на ежедневието. Това беше ход, който според мен можеше да бъде избегнат, защото беше напълно ненужен."

Марк Кукуреля – битката на семейството му с аутизма

Кукуреля и партньорката му Клаудия Родригес имат три деца. Най-големият им син, Матео, е диагностициран с аутизъм, което семейството разкрива в документалната поредица Married to the Game. Те говорят открито за предизвикателствата, терапиите и ежедневните трудности, като подчертават колко силно ги е сплотило това изпитание.

Кукурея и жена му Клаудиа разбират лошата новина малко след като футболистът премина в Челси през лятото на 2022 г. за 65 млн. паунда. Първоначално семейството не открива специално училище за сина си и го записват в обикновено. Детето обаче не свиква с темпото за обучение там. Впоследствие семейството открива учебно заведение в Лондон, където той постига голям напредък. "Нашето дете промени живота ни и ни накара да погледнем на света по различен начин", споделя той за "Ас".

Снимка: instagram.com

Крайният защитник на Челси е характерен и с външния си вид - дълга, къдрава коса, която носи пусната. Такава е прическата му още от дете, когато майка му избира какви дрехи да облича и как да носи косата си.

Родри – възстановяване от тежка ACL травма

Капитанът на Испания Родри преживява сериозна ACL травма, която застрашава кариерата му. Испанецът скъсва кръстни връзки в мача срещу Арсенал, 5-и кръг на Висшата лига, и пропуска остатъка от сезона. Той се връща на терена след дълга рехабилитация и печели "Златната топка" през 2024 г.

Освен това Родри е израснал в семейство, което настоява да завърши университет, дори след като става професионален футболист. Той признава, че е живял в студентско общежитие, докато вече е бил играч на Виляреал. Той и половинката му стоят далеч от светлините на прожекторите, но неговият приятел Валентин Хенарехо разказва пред "Marca", че хората били наистина шокирани, когато разбрали, че Родри играе в елита, но все още живееше в общежитието на университета.