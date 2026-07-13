Днес Ламин Ямал навършва 19 години. Младият нападател посреща рождения си ден в един от най-важните моменти в своята стремително развиваща се кариера.

Голямата надежда на испанския футбол мечтае да грабне световната титла заедно с отбора си – който достигна до полуфиналите на Мондиал 2026, където ще се изправи срещу Франция в битка за място на финала.

В личен план Ламин също преживява щастлив период - от няколко месеца той е във връзка с инфлуенсърката Инес Гарсия, която в момента е в САЩ и го подкрепя от трибуните на всеки мач.

И макар звездата на испанския национален отбор и на футболен клуб „Барселона“ да е съсредоточен върху най-голямата си мечта - да спечели Световното първенство, той все пак ще намери време да отбележи личния си празник. Както в компанията на съотборниците и любимата си Инес, така вероятно и със своята майка Шейла Ебана и 3-годишния си брат Кейне.

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Нападателят е особено привързан към малкия си брат, който го придружава заедно със семейството им по време на приключението му в САЩ и Мексико. А Кейне вече успя да се превърне в истинска звезда. Той успя да покори всички с веселите си моменти от трибуните по време на турнира и с реакциите си след успехите на Ямал на терена.

В Испания той стана популярен още през 2024 г., когато сподели специални моменти с Ламин на терена по време на празненствата след триумфа на Испания на Европейското първенство.

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Специалната връзка между Ламин Кейне

Разликата във възрастта между двамата е значителна – Ламин вече е на 19 години, а малкият Кейне ще стане на 4 през септември. Въпреки това специалната връзка помежду им винаги е предизвиквала симпатиите на феновете.

Снимка: Getty Images

Самият футболист неведнъж е споделял, че за него Кейне е почти като собствен син. Ламин се грижи за него и се старае да бъде винаги част от живота му, въпреки натоварения график и професионалните ангажименти. И често споделят семейни моменти, ваканции, рождени дни.

Двете деца са полубратя - имат една и съща майка, Шейла Ебана, но различни бащи. Ламин има и по-малка сестра.