Испанската футболна сензация Ламин Ямал продължава да привлича вниманието не само с изявите си на терена, но и с отличителния си стил извън него. Преди осминафиналния двубой на Световното първенство 2026 срещу Австрия, игран на стадион SoFi Stadium в Лос Анджелис, 18-годишният нападател на Испания се появи с впечатляващо бижу, което моментално се превърна в тема в социалните мрежи и спортните медии.

Според информации на международни издания, включително британски медии като Daily Mail, Ямал е бил забелязан с масивна верижка с медальон, украсен с диаманти, оценявана на значителна стойност.

Бижуто е изработено от бранда The AJ Jewels, който в официалните си комуникации в социалните мрежи описва своите изделия като ръчно изработени бижута от естествени диаманти и 18-каратово злато. Компанията е публикувала и видеа от процеса по изработка на медальона, като го представя като уникален „Batman“-вдъхновен дизайн, символизиращ сила, мистерия и героизъм.

Според испанския вестник Marca стойността на бляскавата огърлица достига между 130 000 и 150 000 евро!

Символика

Бижуто не е просто моден аксесоар, а дизайнерски проект с препратка към добре познатия образ на един от най-разпознаваемите супергерои в света - Батман.

Подобни модни изявления вече са често срещани сред младите футболни звезди, които използват стила си като част от личния си публичен образ, редом с представянето си на терена.

Снимка: https://www.instagram.com

Според Marca, Ямал постоянно носи персонализирани артикули. Наскоро той носеше колие с номер 304, в знак на почит към пощенския код на Рокафонда, кварталът в Матаро, където е израснал, както и друго колие с неговите инициали „LY“, чиято стойност е разкрита и е около 400 000 евро.

Снимка: https://www.instagram.com

Испания се изправи срещу Австрия в елиминационната фаза на турнира, като срещата се проведе на стадиона SoFi Stadium в Лос Анджелис – една от ключовите арени на Мондиал 2026 в САЩ. В двубоя испанският отбор постигна убедителна победа с 3:0, осигурявайки си място в следващата фаза на турнира.

Головете за Испания бяха отбелязани от Микел Оярсабал (36’ и 89’) и Педро Поро (66’). Така европейските шампиони продължиха серията си от силни представяния в турнира и затвърдиха статута си сред фаворитите.