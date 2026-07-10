Допреди няколко месеца едва ли някой можеше да си представи Естер Експозито да следи стриктно футболните програми и да пътува, за да гледа от трибуните някои от най-важните мачове на Килиан Мбапе.

Самата актриса неведнъж е признавала, че футболът никога не е бил сред интересите ѝ. Любовта обаче, оказва се, може да промени всичко. Ежедневието на Естер вече е различно и днес, когато Франция смело върви напред в Световното първенство 2026, името ѝ отново неизбежно се свързва с това на френската футболна звезда.

Естер и Килиан започват връзката си в началото на годината. Оттогава насам звездата от сериала „Елит“ неведнъж бе забелязвана в различни градове и стадиони, за да подкрепя Мбапе по време на най-важните му мачове.

Признанието, което изненада всички

Вместо да се преструва на запален футболен фен, Естер винаги е била откровена. Тя дори заяви в интервю, че „нищо не разбира от футбол“. И че никога не е следяла този спорт преди връзката си с Мбапе.

Думите ѝ бързо обиколиха социалните мрежи, а мнозина ги приеха като поредното доказателство за искреността, с която тя обичайно говори за личния си живот. И за това как една любовна история може да отвори вратата към съвсем нови интереси.

Снимка: Getty Images

Стадионите се превърнаха в част от ежедневието ѝ

Международният график на Естер Експозито бе изключително натоварен още преди връзката ѝ с Мбапе. Снимки, модни кампании, филмови фестивали и престижни международни събития я превърнаха в една от испанските актриси с най-силно присъствие извън родината.

Днес към професионалните ѝ ангажименти обаче се добавиха и пътувания, свързани с кариерата на френския национал. През последните месеци актрисата неведнъж е заснемана по трибуните на мачове на Мбапе - както с клубния му отбор, така и с националния тим на Франция.

Париж остава едно от местата, където най-често е виждана, но тя е пътувала и до други европейски градове, когато графикът ѝ е позволявал да бъде до любимия си.

И въпреки засиления обществен интерес Естер продължава да избягва светлината на прожекторите. Обикновено гледа двубоите от зоните, предназначени за близки и роднини на футболистите, без да търси внимание по време на телевизионните излъчвания.

Любов, която променя

Футболът не е изместил киното, модата или телевизионните проекти, които изпълват ежедневието на Естер. Но със сигурност вече е станал част от живота ѝ по начин, който самата тя едва ли е предполагала до скоро.

Благодарение на връзката си с Мбапе големите европейски вечери, лагерите на френския национален отбор и международните турнири вече намират място в календара ѝ. Просто защото е избрала да бъде до човека, когото обича, в най-важните моменти от неговия път.

Снимка: Getty Images

Така актрисата показва, че е възможно да се гради успешна международна кариера, без да се отсъства от ключовите събития в професионалния път на партньора. Особено в този значим момент, в който отборът на Франция е на полуфиналите – и всички погледи са насочени към Килиан Мбапе. И към Естер.