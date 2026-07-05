В разгара на футболния сезон и Мондиал 2026 г., когато всяко движение на звездите се следи под лупа, феновете откриха един неочакван момент с Килиан Мбапе, който няма нищо общо с терена. Или по-точно – с топката, а с… кухнята.

Става дума за интервю за Vanity Fair, публикувано още през месец май тази година, което едва сега започна да набира популярност. Един-единствен отговор на френската суперзвезда беше достатъчен, за да предизвика вълна от мемета и хиляди коментари в социалните мрежи.

Всичко започва с обикновен въпрос за ежедневието му.

„Започнах да се уча да готвя“, казва Мбапе на английски.

Репортерът веднага го насочва към детайла: „Какъв е вашият кулинарен специалитет?“

Отговорът идва без колебание: „Например... нищо!“

След кратка пауза и осъзнаване, той се поправя: „Засега... нищо.“

Въпреки че интервюто е от преди месеци, клипът започна масово да се разпространява в TikTok, X и Reddit покрай световното първенство. Потребителите бързо превърнаха репликата в универсална шега.

„Имам от специалитета Мбапе в хладилника си.“

„Мисля, че и аз имам специалитета на Мбапе в портфейла си!“

„В хладилника ми има само специалитетът Мбапе.“

Част от реакциите са и с положителен тон – мнозина оценяват естествеността на футболиста и това, че не се опитва да украсява отговорите си.

Славата, натиска и живота извън терена

Вирусният фрагмент е само малка част от по-голямо интервю, в което Мбапе говори за съвсем различни теми – напрежението на световната слава, уроците след загубения финал на Световното първенство срещу Аржентина, както и новия етап в кариерата му след трансфера в „Реал Мадрид“.

В материала Vanity Fair се връща и към ранните години на французина – още като дете в „Бонди“, където започва да играе футбол едва на 6 години. Още тогава е определян като изключителен талант.

На 12 вече привлича интереса на най-големите европейски клубове, а дори Зинедин Зидан го кани в Мадрид с идеята да го убеди да избере „Реал“.

Снимка: Getty Images

Родителите му обаче избират по-внимателен подход и Мбапе напуска дома си на 14 години, за да се развива в „Монако“.

Оттам нататък кариерата му се развива стремглаво – рекорден трансфер в ПСЖ, световна титла с Франция на едва 19 години и в крайна сметка дългоочакваното преминаване в „Реал Мадрид“ след продължителна трансферна сага с парижкия клуб.

В осминафиналите Франция победи Парагвай с 1:0, а единственото попадение реализира именно капитанът на "петлите" от дузпа през второто полувреме. Успехът изпрати селекцията на Дидие Дешан на четвъртфинал, където я очаква Мароко, а Мбапе за пореден път се превърна в герой за своя тим.